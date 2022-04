Malgré le milieu de l’été, Neptune se refroidit – et nous ne savons pas pourquoi

Neptune, la dernière planète de notre système solaire, est plus froide. Jusqu’ici tout va bien : compte tenu de sa distance moyenne de 4,5 milliards de kilomètres (km) du Soleil, c’est une planète essentiellement gelée. Mais le problème avec la déclaration ci-dessus est que Neptune, en ce moment, est au milieu de l’été.

En raison de sa distance par rapport à notre étoile, il est naturel que l’année de Neptune soit assez longue – quelque chose près de 165 années terrestres, pour être exact. Cependant, comme nous, il a aussi quatre saisons. Et à l’heure actuelle, Neptune est bien au milieu d’un été de 40 ans, où les températures, bien qu’extrêmement basses, devraient augmenter.

Des analyses s’étendant sur près de 20 ans montrent que, bien qu’il soit au milieu de l’été, Neptune se refroidit plutôt que de se réchauffer (Image : ESO/Handout)

Cela n’a cependant pas été le cas : les analyses observationnelles de l’instrument VISIR ((Imageur et spectromètre VLT pour l’infrarouge moyen), installé sur le « Very Large Telescope » (VLT et oui, c’est son nom) à l’Observatoire spatial européen (ESO), la température moyenne de Neptune a chuté de huit degrés (8º C) entre 2003 et 2018 – et nous ne le faisons toujours pas je ne connais pas la raison.

« Ce changement était assez inattendu », a déclaré le planétologue Michael Roman de l’Université de Leicester au Royaume-Uni. « Depuis que nous avons commencé à observer Neptune au début de son été dans l’hémisphère sud, nous nous attendions à ce que les températures augmentent progressivement, et non à tomber. »

Roman et son équipe ont utilisé la capacité infrarouge de VISIR pour analyser le volume de rayonnement de Neptune, notant qu’il a diminué au cours des 15 dernières années. La seule exception est un saut très élevé qui a augmenté la température moyenne de 11°C entre 2018 et 2020.

La suspicion de ces fluctuations inattendues, selon Roman, réside dans les composants chimiques : l’équipe pense que des changements de cette nature dans l’atmosphère sont à l’origine de cette incohérence scientifique.

« Bien que le méthane absorbe la lumière du soleil et réchauffe l’atmosphère, les hydrocarbures produits photochimiquement – tels que l’éthane et l’acétylène – sont de puissants émetteurs infrarouges qui servent à refroidir la stratosphère », indique le document produit à partir des observations. « L’équilibre entre le chauffage radiatif et le refroidissement change à mesure que la composition des hydrocarbures change également. »

C’est un effet déjà observé sur Saturne, qui connaît généralement des variations supérieures à 100 °C de sa température pendant les périodes de haute saison. Contrairement à la planète aux anneaux la plus populaire du système solaire, cependant, Neptune n’est pas une géante gazeuse – elle est similaire, officiellement classée comme une « géante de glace », mais sa composition ressemble plus à une « soupe » de divers éléments lourds. , comme ammoniac. Considérez-le comme une « pâte » d’eau et de divers autres composants. Tout cela pourrait être un facteur clé pour faire de Neptune une planète plus froide que prévu.

« Les changements rapides observés entre 2018 et 2020 étaient trop surprenants pour être une réponse des saisons… Des processus supplémentaires doivent avoir lieu dans l’atmosphère de Neptune sur une échelle de temps sous-saisonnière, à la fois à l’échelle mondiale et régionale », explique un autre extrait de le papier.

Deux autres suspects incluent les vortex noirs vus sur Neptune – encore un autre mystère que, soit dit en passant, nous n’avons pas encore résolu ; et les variations dans l’apport de rayonnement solaire, grâce au « réveil » de notre Soleil de sa période de faible activité et à l’augmentation de la fréquence de phénomènes qui affectent l’ensemble du système, comme les éjections de masse coronale.

Quelle que soit la raison, Roman est intrigué et désireux de mener plus de recherches et de découvrir pourquoi Neptune se refroidit : « Je pense que Neptune est très intrigant précisément parce que nous en savons si peu à son sujet. Tout cela donne une image plus compliquée de son atmosphère et de son évolution au fil du temps.

L’étude complète est maintenant disponible dans la revue scientifique Sciences planétaires.

