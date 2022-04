La vie sur d’autres planètes est-elle sur le point d’être découverte ? l’astronome répond

Vendredi dernier (8), le programme Olhar Espacial a reçu José Dias do Nascimento Júnior, un astronome brésilien qui fait partie de l’équipe scientifique du télescope spatial LUVOIR, un projet sélectionné par la NASA, principalement, pour rechercher des signes de vie sur d’autres planètes .

Considéré comme une sorte de successeur du télescope spatial James Webb, le futur observatoire orbital, qui devrait être lancé dans les années 2040, sera chargé de « déterrer » beaucoup de science dans l’espace, avec un focus sur les exoplanètes considérées comme la Terre, avec possibilité d’habitabilité.

Le professeur José Dias do Nascimento Júnior, membre de l’équipe du télescope spatial LUVOIR (en vedette), dans une interview avec Marcelo Zurita (en haut) et Lorrane Olivlet, pour Olhar Espacial le 8 avril 2022. Image : YouTube – Netcost-Security

Nascimento est titulaire d’un diplôme en physique, d’une maîtrise en astrophysique de l’Université fédérale du Rio Grande do Norte (UFRN) et d’un doctorat en astrophysique et techniques spatiales de l’Institut d’astrophysique et de planétologie, affilié à l’Université Paul Sabatier, à Toulouse, France . Il a enseigné dans plusieurs institutions au Brésil et à l’étranger, et est actuellement professeur au Département de physique de l’UFRN et chercheur associé au Smithsonian Center for Astrophysics à Harvard, le plus grand laboratoire d’astrophysique au monde.

De plus, il fait également partie de certains packages scientifiques liés au futur chercheur de planète connu sous le nom de PLATO (Planetary Transits and Star Oscillation), un satellite qui devrait être lancé en 2026, en remplacement de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Le projet, coordonné par l’Agence spatiale européenne (ESA), bénéficie de la contribution de certaines institutions brésiliennes d’enseignement et de recherche.

Selon Nascimento, la capacité du télescope LUVOIR à voir dans l’ultraviolet, en plus de l’infrarouge, lui permettra de capturer d’éventuelles biosignatures (signes de vie) sur les exoplanètes qu’il examine. « Cette façon d »attaquer le problème’ en deux longueurs d’onde, en plus de sa très grande taille de miroir, dans ce que l’on appelle le ‘bassin de collecte’ des images, sera très efficace dans la recherche d’éventuels signes de vie sur d’autres planètes » , a déclaré le chercheur.

Télescope spatial LUVOIR, futur remplaçant de James Webb. Image : Andrew Jones / NASA (télescope) – Montage : Marcelo Zurita

Nascimento explique que le télescope LUVOIR est le plus moderne en matière d’observation planétaire. « Cela représente une avancée majeure dans cette séquence qui a commencé avec Hubble, suivi de James Webb, et plus tard, LUVOIR. Une séquence d’équipements qui fera l’histoire de la caractérisation des exoplanètes découvertes ».

Pour découvrir la vie sur d’autres planètes, il faut d’abord définir ce qu’est la vie.

Interrogé par le présentateur Marcelo Zurita sur la possibilité de découvrir la vie sur d’autres planètes, et quand cela se produirait, l’invité a déclaré qu’il était avant tout nécessaire de clarifier la définition de la vie.

« La détection de la vie implique d’abord de définir ce qu’est la vie. Si nous devions définir la vie aujourd’hui, nous aurions très probablement une terrible difficulté à savoir à quel niveau de structure la vie telle que nous la connaissons serait », a expliqué Nascimento. «Nous recherchons donc un lien entre la vie telle que nous la connaissons et la partie chimique, qui est la composition fondamentale de la vie. Il manque un chaînon à cette complexité : quelles sont les molécules, les chaînes pré-biologiques. Et détecter toute cette chimie va être un énorme pas en avant.

Et cela, selon lui, n’est pas loin d’arriver. « L’impression que j’ai, c’est que trouver la vie, si on considère que la vie c’est la détection de quelque chose tel qu’on le connaît, comme une bactérie, on n’a absolument aucune chance. Cependant, je pense qu’on va pouvoir détecter des molécules avec une complexité suffisante pour dire « tiens, s’il n’y a pas de vie, c’est une question de temps, mais là on a toutes les conditions », c’est-à-dire toutes les biosignatures probabilistes de constitution de la vie. La génération LUVOIR pourra déjà voir cette . Nous serons chez nous, et la télévision dira que la science vient de détecter une molécule très proche de ce que serait l’une des molécules primitives sous la forme que nous avons déjà détectée sur Terre.

Nascimento a révélé qu’un groupe de chercheurs de l’UFRN étudie des roches collectées à l’intérieur du Rio Grande do Norte qui font partie de l’Archéen – le plus ancien groupe de roches sur Terre. « Parmi eux, nous avons des roches cristallisées contenant des êtres préhistoriques à l’intérieur. Ce sont des choses vieilles de millions d’années, qui n’existent qu’en Russie, en Australie et dans le Rio Grande do Norte. Nous caractérisons les premiers échantillons. Bien sûr, nous n’aurons pas accès à la vie primitive, mais nous pourrons examiner les résidus laissés à l’intérieur des roches, permettant la caractérisation de la vie biologique primitive.

Il explique que cette recherche, sans précédent au Brésil, peut fournir des données très importantes sur la façon dont la vie s’est formée sur Terre, qui, sans aucun doute, est totalement liée à l’espace. « Dans l’espace, il n’y aurait aucune raison d’être différent. Ainsi, LUVOIR et d’autres équipements vont nous permettre de regarder et d’essayer de détecter, par exemple, des molécules d’oxygène, d’ozone, de méthane, c’est-à-dire toute la photochimie d’habitabilité qui est présente sur la planète analysée.

Voir le programme en entier

Vous pouvez regarder l’édition complète du programme Olhar Espacial ci-dessous, auquel ont participé le professeur José Dias do Nascimento Júnior, en plus de l’intervieweur invité Lorrane Olivlet, astronome amateur, journaliste scientifique et fondateur du groupe InSpace, qui promeut l’astronomie dans les réseaux sociaux et encourage principalement les jeunes à participer à des projets et défis scientifiques.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

