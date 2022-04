Une nouvelle photo de Hubble montre un bras de galaxie spirale à 80 millions d’années-lumière

Le télescope spatial Hubble a enregistré une image très détaillée de l’un des bras de la galaxie NGC 5921, qui a une forme en spirale très similaire à notre Voie lactée – bien qu’avec moins de « tours » et un aspect plus semblable à celui d’un serpent (pas étonnant, il est à l’intérieur de la constellation serpents).

NGC 5921 est assez loin de nous – précisément, elle se trouve à 80 millions d’années-lumière de la Terre (pour référence : une année-lumière équivaut à plus ou moins 9,46 billions de kilomètres). Cependant, il partage de nombreuses similitudes avec notre maison : comme nous, il possède également un trou noir supermassif en son centre, par exemple.

Lire aussi

Cette image Hubble montre la galaxie spirale NGC 5921, qui a un trou noir supermassif en son centre (Image : ESA/Hubble/Handout)

En fait, cette question était un point central dans l’étude qui découlait de l’image ci-dessus : le matériel a été développé en deux parties – les observations de Hubble lui-même (par le Caméra grand champ 3) et l’observatoire Gemini, avec des structures dans les Andes et à Hawaï.

En pratique, Hubble aide à déterminer la masse des étoiles dans les galaxies, en plus de prendre des mesures qui aident aux étalonnages de Gemini et d’autres observatoires terrestres. De cette manière combinée, Hubble est capable de créer une sorte de « recensement stellaire » qui aide les astronomes à identifier – et à étudier – les trous noirs supermassifs à divers points de l’univers.

Dans le cas de la constellation du Serpent, c’est la seule des 88 découvertes des périodes modernes qui comporte deux parties non liées – Serpens Caput (la tête est Queue de serpent (la…queue) ne se touchent pas, mais sont divisés par ophiuchus (Serpentarium) en son centre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !