L’équipage de la mission Ax-1 reçoit des titres d’astronaute honorifique

Trois des quatre membres d’équipage de la mission hache-1d’Axiom Space, ont été reçus par des membres de la Station spatiale internationale (ISS) en tant qu’ »astronautes honoraires », car ce sont des civils sans expérience de vol spatial qui resteront dans la structure orbitale pendant huit jours.

Le vol est arrivé à la station samedi dernier (9), après avoir quitté la Terre la veille à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour, développé par SpaceX. Sur les quatre voyageurs, seul le commandant Michael López-Alegria avait une expérience des vols spatiaux – lui, retraité de la NASA pendant des années, est devenu le premier ancien astronaute à retourner dans l’ISS.

« Je dois dire que c’est vraiment une expérience unique », a déclaré le commandant lors d’une émission avec ses compagnons de voyage et les membres de l’Expédition 67 – les occupants actuels de l’ISS. « Je ne sais même pas par où commencer pour décrire ce que c’était que d’être à l’intérieur de Crew Dragon pendant le dernier jour et demi, de voir les visages de ces gens s’illuminer. »

Le commandant a alors annoncé la reconnaissance de ses coéquipiers comme astronautes honoraires : « il y a une tradition selon laquelle quand on franchit une certaine frontière – et cette frontière est discutable, mais aux USA, elle est d’environ 80 km – on devient astronaute par l’altitude ». atteint, et c’est ce qui est arrivé à ces trois personnes, pour la première fois, hier [sexta-feira, 8]», a-t-il commenté en remettant ensuite des épinglettes qui prouvent la conquête des voyageurs civils.

Lorsqu’il a mentionné le terme « discutable », López-Alegria a fait référence à la limite établie pour ce que « voyager dans l’espace » consiste. Pour expliquer : le consensus international stipule que la soi-disant « ligne Kármán » – à 100 km au-dessus de la surface de la Terre – est la frontière qui sépare notre planète de l’espace. Cependant, les États-Unis ont une limite inférieure à celle-ci, à environ 80 km d’altitude.

Cette démarcation génère des débats sur la question de savoir si quelqu’un est ou non un astronaute – c’était le point de débat sur Jeff Bezos, fondateur du groupe Amazon et de la société aérospatiale Blue Origin, que l’honneur ait été officiellement reconnu ou non, lorsqu’il a voyagé avec le Navire New Shepard en juillet 2021.