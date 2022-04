Un fossile vieux de 66 millions d’années pourrait être un dinosaure mort dans l’impact d’un astéroïde

Un fossile de Thescelosaurus découvert dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, pourrait provenir d’un animal mort le jour où l’astéroïde Chicxulub a frappé la Terre, il y a environ 66 millions d’années. L’événement est largement connu comme l’impact qui a tué 75% des espèces animales de notre planète – y compris les dinosaures sans ailes.

Bien que cela soit encore en attente de confirmation, les scientifiques à l’origine de la découverte pensent que des fragments et des particules de verre volcanique incrustés dans ce fossile et d’autres fossiles trouvés lors de l’expédition justifient le soupçon qu’il s’agit d’animaux morts le jour fatidique.

La région du Dakota du Nord est extrêmement riche en fossiles de divers animaux à différentes époques. Bien qu’il soit loin de la région d’impact immédiate de l’astéroïde, la quantité de dommages causés par le choc est notoirement acceptée comme assez importante : l’objet spatial mesurait entre 10 kilomètres (km) et 12 km de long. Le cratère généré a une taille de près de 120 km et une profondeur de 20 km – l’une des plus grandes structures d’impact naturel sur Terre.

« Nous avons tellement de détails sur ce site paléontologique qui nous disent ce qui s’est passé minute par minute – c’est presque comme si nous regardions un film de ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Robert DePalma, étudiant diplômé de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni, et responsable des fouilles de Tanis, le site fossile en question.

Le professeur Phil Manning, conseiller de DePalma, a déclaré que la découverte était « absolument incroyable » et quelque chose dont il « n’avait jamais rêvé » dans sa carrière : « La résolution temporelle que nous pouvons atteindre sur ce site dépasse nos rêves les plus fous. Ça ne devrait même pas exister, mais c’est absolument, totalement magnifique », a-t-il commenté.

Selon plusieurs consultants externes, la patte de Thescelosaurus (dans la vidéo ci-dessus), des fragments de peau d’un tricératops (dans l’image ci-dessous) et plusieurs écailles de poisson de l’époque ont été retrouvés. Les experts disent que le Thescelosaurus est mort « plus ou moins instantanément ». D’autres, cependant, étaient sceptiques quant à la découverte et ont déclaré qu’ils attendraient une étude évaluée par des pairs pour confirmer – ou infirmer – la chronologie de l’animal.