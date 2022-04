Les symptômes d’Omicron durent moins longtemps qu’un rhume chez les vaccinés à trois doses

Les symptômes de la variante Omicron sont généralement plus légers que ceux du Delta et ne durent en moyenne que 4,4 jours chez ceux qui ont reçu trois doses du vaccin, moins qu’un rhume.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Les symptômes de la variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2 sont généralement plus légers que ceux causés par la variante Delta, affectant principalement les voies respiratoires supérieures telles que la gorge, également chez les personnes qui ont reçu le troisième dose (le rappel ou rappel) leur durée est d’environ la moitié de celle d’un rhume. Selon une nouvelle étude, ces symptômes, tels que les maux de gorge, la rhinorrhée (nez qui coule) et le nez bouché, ont une durée moyenne de 4,4 jours, contre 7 à 10 jours pour un rhume typique. Avec seulement deux doses de n’importe quel vaccin Covid, en revanche, leur durée moyenne est de 8,3 jours. En termes simples, la troisième dose réduit de moitié la durée de la phase symptomatique d’une infection à Omicron.

La nouvelle enquête était dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du King’s College de Londres, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre de recherche biomédicale de l’Université de Nottingham, de la société ZOE, de l’École de médecine » Pritzker « de l’Université de Chicago et autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Cristina Menni, chercheuse au Département de recherche sur les jumeaux et l’épidémiologie génétique de l’université de Londres, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données rapportées dans l’application ZOE COVID par les patients infectés. Plus de 60 000 participants âgés de 16 à 99 ans et avec un indice de masse corporelle compris entre 15 et 55 kg/m 2 ont participé à l’étude ; ils avaient tous reçu au moins deux doses de n’importe quel vaccin Covid et avaient une infection symptomatique.

Pour mettre en évidence les différences entre la variante Delta et la variante Omicron, le Dr Menni et ses collègues ont apparié les participants selon le sexe, l’âge et d’autres caractéristiques de deux périodes différentes : du 1er juin au 27 novembre 2021, au cours de laquelle le Delta était répandu (+ 70 pour cent des infections) et du 20 décembre 2021 au 17 janvier 2022, lorsque Omicron était répandu. En comparant les données sur les symptômes autodéclarés, il a été constaté que la perte d’odorat (anosmie) était significativement moins fréquente chez les patients Omicron, avec une prévalence de 16,7 %, contre celle de 52,7 % pendant l’onde Delta. . Les maux de gorge étaient plus fréquents pendant la vague Omicron, avec une prévalence de 70,5 % (contre 60,8 % pendant la période Delta). Le taux d’hospitalisation était également plus faible lors de la dernière vague, à 1,9 % contre 2,6 % (environ 25 % moins probable). Les symptômes débilitants tels que le brouillard cérébral, les yeux brûlants, les étourdissements, la fièvre et les maux de tête étaient tous sensiblement moins fréquents chez les patients Omicron, qui avaient plus souvent des voix rauques.

«Nous constatons une présentation clinique différente des symptômes chez les patients infectés par Omicron par rapport à Delta. Alors que nous nous éloignons du patient moyen qui présente les symptômes «essentiels» du gouvernement britannique, par exemple fièvre, toux persistante, perte d’odorat, nos résultats indiquent une sélection différente de symptômes pouvant indiquer une infection. Pour protéger les autres, il est tout de même important de s’isoler pendant cinq jours dès que l’on remarque des symptômes », a déclaré le Dr Menni dans un communiqué. Le Royaume-Uni a récemment mis à jour la liste officielle des symptômes de Covid.

Concernant la durée des symptômes, l’étude a révélé que les patients vaccinés avec deux doses et infectés par Omicron les ressentent en moyenne deux jours de moins que Delta (6,87 jours contre 8,89 jours). Pour ceux qui ont le rappel, en revanche, la durée moyenne de la phase symptomatique chute à 4,4 jours. « Bien qu’il existe encore une large gamme de durée et de gravité des symptômes avec Omicron, pour les personnes vaccinées, nous constatons en moyenne une durée des symptômes plus courte. Cela suggère que le temps d’incubation et la période d’infectivité pour Omicron peuvent également être plus courts », a commenté le professeur Ana Valdes du King’s College de Londres. Les détails de la recherche « Prévalence des symptômes, durée et risque d’hospitalisation chez les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 pendant les périodes de dominance de la variante omicron et delta : une étude observationnelle prospective de l’étude ZOE COVID » ont été publiés dans la revue faisant autorité Le Lancet.