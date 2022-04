Meteor est vu dans le ciel de Goiás et laisse les habitants émerveillés ; Regardez

Un météore a « visité » le ciel de Goiás samedi dernier (9) et a provoqué un tollé parmi les habitants des villes d’Anápolis, Goiânia et Aparecida de Goiânia. Dans les images publiées sur les réseaux sociaux, il est possible de voir le météore se déplacer et générer deux énormes flashs et un bruit gigantesque. Cela a fait peur aux habitants.

Pour G1, le directeur du groupe d’astronomie Plêaides do Sul, Ary Martins, a déclaré que l’objet était à environ 80 ou 90 km de haut.

Lire aussi

Regardez les vidéos du moment ci-dessous: