Les scientifiques veulent percer le mystère derrière la face cachée de la lune

Si vous avez déjà vu la Lune, vous avez déjà remarqué certains détails très uniques du satellite naturel de la Terre : une sphère lumineuse parsemée de motifs vagues, lisses et sombres. Mais c’est le seul côté d’elle que vous ayez jamais vu d’ici. Il y a une toute autre face de la surface lunaire, la face cachée, que nous ne pouvons pas voir car elle ne fait pas face à notre planète.

Ce que l’on sait, c’est que cette face cachée était rugueuse, parsemée de tonnes de cratères et n’avait pas ces motifs gris foncé caractéristiques. Des missions ultérieures ont même révélé qu’il était rempli d’éléments entièrement différents. Essentiellement, notre lune a deux visages, et les scientifiques tentent toujours de résoudre le mystère de la raison pour laquelle ils sont si différents.

Un article publié dans la revue Science Advances pourrait enfin avoir une explication sur un aspect important de cette dualité énigmatique de la Lune.

Fondamentalement, ces ombres que nous voyons sur la Lune sont appelées « jument lunaire », et elles sont le résultat de la lave ancienne de l’activité volcanique à la surface. L’autre côté de la lune n’a pas ces marques, ce qui est assez surprenant, car si un côté a un héritage volcanique, l’autre le devrait sûrement aussi.

Une image de la face cachée de la lune. NASA/Goddard/Université d’État de l’Arizona

Ils ont utilisé des simulations informatiques pour voir ce qui aurait pu se passer très longtemps avant qu’il n’y ait une activité volcanique à la surface de la Lune. Plus précisément, ils ont recréé un impact massif qui, il y a des milliards d’années, a déplacé la base du satellite naturel, formant un gigantesque cratère que nous appelons aujourd’hui le bassin Pôle Sud-Aitken (SPA).

« Nous savons que des impacts importants comme celui qui a formé la SPA créeraient beaucoup de chaleur », a déclaré Matt Jones, scientifique planétaire à l’Université Brown et auteur principal de l’étude, dans un communiqué. « La question est de savoir comment cette chaleur affecte la dynamique intérieure de la Lune. »

Ce qu’ils ont découvert, c’est que cet écrasement massif aurait créé un nuage de chaleur qui transportait un tas d’éléments chimiques spécifiques vers le côté le plus proche de la lune, et non vers le côté éloigné. « Nous espérons que cela a contribué à la fonte du manteau qui a produit les coulées de lave que nous voyons à la surface », a déclaré Jones.

En d’autres termes, ces éléments ont contribué à une ère de volcanisme sur la face lunaire que nous pouvons voir depuis la Terre, mais ont laissé la face cachée intacte.