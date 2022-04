Une étoile comme le Soleil intrigue les scientifiques en expulsant six anneaux cosmiques à sa mort

Il est certain que le Soleil tel que nous le connaissons a déjà une date de fin : 5 milliards d’années. L’énorme boule de feu s’étendra jusqu’à ce qu’elle se débarrasse de ses couches externes et ne devienne qu’une naine blanche. C’est le destin de toutes les étoiles semblables à la Terre. Une étude récente de l’Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) a cependant découvert une étoile qui meurt d’une manière différente des autres.

Connue sous le nom de V Hydrae, ou simplement V Hya, l’étoile est située à environ 1 300 années-lumière de notre planète et a une masse similaire à celle du Soleil. Les experts estiment qu’il représente actuellement ce que notre soleil deviendra dans quelques milliards d’années. AV Hya est une étoile mourante et sa façon de « mourir » a attiré l’attention des scientifiques.

Selon les informations du site Web Science Alert, l’état actuel de V Hya la catégorise comme une étoile variable Mira, avec une luminosité d’environ 1 à 2 magnitudes tous les 530 jours. Ceci est caractéristique des étoiles solaires mourantes.

Ce qui est inhabituel, cependant, c’est que V Hya est également une étoile carbonée. Cela signifie que le carbone fondu dans son noyau a été éliminé dans l’atmosphère de l’étoile. Autrement dit, lorsque les astronomes observent le spectre de V Hya, ils voient une forte présence de carbone et une atmosphère avec beaucoup de « suie ».

L’étoile connue sous le nom de V Hydrae, ou V Hya. Image : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. dagnello

Dans l’image ci-dessus, il est possible de voir que les anneaux de sortie et la structure en arc diffus du sixième anneau sont modérément visibles dans la ligne d’émission de l’isotope du carbone 12CO et deviennent bien définis dans les vues de l’isotope du carbone 13CO.

Ces caractéristiques combinées font de V Hya une branche géante asymptomatique, ou AGB, étoile solaire. Environ 90% des étoiles de type solaire entreront, à la fin de leur vie, dans une période AGB.

Les astronomes pensent que cette époque AGB est un processus graduel de mort stellaire, où les couches externes de l’étoile se détachent sur une période d’environ 100 000 ans. Cependant, lorsqu’elles sont dans la période AGB, les étoiles perdent leurs couches externes, créant une brume en constante expansion connue sous le nom de nébuleuse planétaire avant de devenir des naines blanches.

Et c’est précisément ce qui a piqué la curiosité des scientifiques d’ALMA lors de leurs observations, puisque V Hya ne crée aucune nébuleuse planétaire. Au lieu de cela, il coule des anneaux épais et riches en carbone. L’étoile a éjecté six anneaux sur environ 2 100 ans.

Ce mystère est aussi un nouvel apprentissage pour les scientifiques sur le fonctionnement de notre univers et plus particulièrement de notre soleil.

