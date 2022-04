La déforestation en Amazonie brésilienne enregistre un record au 1er trimestre 2022

Les données officielles publiées ce vendredi (8) soulignent que la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un nouveau record au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport à l’année dernière. Les images satellites ont révélé la destruction de 941 km2 de forêt tropicale – le taux trimestriel le plus élevé depuis le début du programme de surveillance Deter en 2015.

Bien que le taux de déforestation en Amazonie brésilienne ait chuté en mars, les données officielles indiquent une augmentation record pour le premier trimestre. Image : Rich Carey –

C’est une zone légèrement plus petite que la ville de Rio de Janeiro. Pour le mois de mars, l’indice a baissé de 15% par rapport à la même période en 2021, selon les données de l’Institut de recherche spatiale (INPE).

Cela fait suite à des mois de janvier et février inquiétants, d’autant plus que c’est la saison des pluies, généralement une période de faible déforestation.

« Clairement, ces dernières années, nous avons assisté à un recul en termes de politique environnementale et le résultat se voit avec les records de déforestation pour le premier trimestre 2022 et les années précédentes », a expliqué dans un communiqué Cristiane Mazzetti, porte-parole de Greenpeace Brésil.

Depuis la mise en place du gouvernement fédéral actuel en 2019, la déforestation annuelle moyenne du Brésil en Amazonie, une ressource cruciale dans la course pour contenir le changement climatique, a augmenté de plus de 75 % au cours de la décennie précédente.

La destruction est principalement due à l’agriculture et à la spéculation foncière dans la puissance agricole du Brésil, qui abrite environ 60% de la forêt amazonienne et est le plus grand exportateur mondial de bœuf et de soja.

Comme le souligne le magazine Istoé, le gouvernement est accusé de favoriser l’impunité des mineurs, éleveurs et trafiquants de bois qui pratiquent la déforestation illégale, en plus d’avoir coupé les budgets des agences de contrôle environnemental.

« La conservation des forêts est l’une des solutions préconisées par le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Le Brésil pourrait être un leader mondial sur la question climatique, mais le gouvernement va délibérément dans la direction opposée », a déclaré Mazzetti.

À ce rythme, le Brésil pourrait être sur la bonne voie pour établir un nouveau record annuel de déforestation d’ici 2022.

