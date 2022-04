La NASA parvient à calibrer des satellites au clair de lune

Notre Lune a plus de fonctions qui nous intéressent que de simplement affecter nos marées. L’agence spatiale américaine (NASA) utilise sa lumière pour calibrer la précision des relevés effectués par les satellites d’observation de la Terre.

La nouvelle est venue de la NASA elle-même qui, les 12 et 16 mars, a utilisé son système air-LUSI (Irradiance spectrale lunaire aéroportée) pour mesurer le clair de lune afin de compléter les efforts de l’agence ici sur la surface de la Terre pour améliorer les lectures par satellite en météorologie ou en analyse chimique.

Parce que la Lune n’est pas affectée par les facteurs de terrain, sa luminosité est constante et nous aide à calibrer les instruments pour analyser les événements terrestres avec plus de précision (Image : Dotted Yeti/)

« La Lune est extrêmement stable et n’est à aucun degré affectée par des facteurs tels que le climat de la Terre. Cela finit par être une excellente référence d’étalonnage, une référence indépendante, grâce à laquelle nous pouvons régler nos instruments et voir ce qui se passe avec notre planète », a déclaré Kevin Turpie, chercheur principal d’air-LUSI.

Aujourd’hui, la NASA dispose de plus de 20 satellites d’observation qui mesurent des éléments tels que les mouvements des marées, les ouragans, l’observation du volcanisme, ainsi que la surveillance de la radio et de la lumière, y compris des éléments que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu, comme les ultraviolets et les infrarouges.

Mais tout comme un orchestre, ces satellites doivent fonctionner dans une certaine synchronisation. Tout autre chose que cela, et les données collectées peuvent générer des perceptions et des études différentes et erronées. C’est là qu’intervient le travail de la NASA sur le clair de lune.

Essentiellement, l’air-LUSI est un télescope qui mesure la quantité de lumière réfléchie par la surface de la Lune, afin d’évaluer la quantité d’énergie reçue par la Lune par les satellites observant la Terre. Pour travailler avec ce système, l’agence spatiale l’a monté sur un avion qui vole à 70 000 pieds (un peu plus de 21 000 mètres), à la hauteur de la majeure partie de l’atmosphère, là où les particules de lumière sont le plus dispersées.

Les instruments air-LUSI sont hermétiquement scellés à la pression et à la température de la mer, en utilisant un spectromètre pour capturer et mesurer le clair de lune. Après tout le processus, Turpie a déclaré que le résultat était précis à plus de 99 %.

L’avantage de cette approche aérienne est que, malgré la grande hauteur, la NASA parvient à ramener le véhicule pour stocker les données collectées et effectuer les réparations si nécessaire. De plus, de futurs projets prévoient déjà d’utiliser la Lune comme objet d’étalonnage, ce qui créera un système commun à utiliser dans divers réseaux.

