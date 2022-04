Le Brésil célèbre la Journée mondiale de l’astronomie

Ce vendredi (8), jour marqué par le lancement important de la première mission privée vers la Station spatiale internationale (ISS), la Journée mondiale de l’astronomie est célébrée. Cependant, cela ne se produit qu’au Brésil, puisque, dans d’autres parties du monde, la date est célébrée le 10 mai.

L’astronomie est une science si importante qu’elle a plusieurs jours pour célébrer. Image: Marcelo Zurita

Bien qu’aucun document n’officialise ou ne justifie le choix de ces dates, le fait est que toute occasion est valable pour parler de l’univers et célébrer les grandes découvertes et les réalisations croissantes de la science dans ce domaine.

Il est important de noter que l’expression «Journée mondiale» est différente de l’expression «Journée internationale», une nomenclature utilisée pour les jours célébrés dans deux nations ou plus.

Il y a, en effet, la Journée internationale de l’astronomie, célébrée dans le monde entier deux fois par an, au printemps et en automne. Ce sont des dates mobiles, définies par le calendrier lunaire, et en 2022, ce seront les 7 mai et 1er octobre, occasions où les sociétés d’astronomie, les planétariums, les musées et les observatoires promeuvent des séances d’observation publiques, des présentations, des ateliers et d’autres activités pour sensibiliser le public à l’astronomie et notre merveilleux univers.

Cette date est apparue en 1973 aux États-Unis, dans le but de créer une interaction entre le grand public et les astronomes professionnels.

Ici au Brésil, un événement important qui a lieu ce vendredi, par exemple, est l’inauguration de nouveaux équipements au Musée ouvert d’astronomie (MAAS), marquant également la naissance du grand astronome Jean Nicolini, qui fêterait ses 100 ans ce samedi. (9 ), s’il était vivant.

Il existe également d’autres dates commémoratives liées à l’astronomie au Brésil. La Journée des astronautes est célébrée le 9 janvier, en l’honneur de la mission du centenaire, menée par l’Agence spatiale brésilienne (EAB) en 2006. La mission était à l’origine du voyage du premier astronaute brésilien – l’ancien ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation. , Marcos Pontes – vers l’ISS.

Nous célébrons également, le 2 septembre, la journée des astronomes. Cette date a été choisie en l’honneur de la naissance de Dom Pedro II, passionné d’astronomie, considéré comme un astronome amateur et mécène de l’astronomie au Brésil.

