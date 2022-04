Un calmar aux yeux différents surprend les scientifiques au fond de la mer

Un calmar aux yeux différents – l’un très grand et jaunâtre et l’autre très petit et noir – a été repéré lors d’un tour de drone contrôlé par des scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) en Californie. L’animal est appelé « calmar fraise » (Histioteuthis heteropsis) et bien qu’il ne soit pas nécessairement « rare », il est encore assez rare.

La rencontre a eu lieu fin mars, près de Monterey Canyon – une région très profonde de la côte californienne qui, en comparaison, fait presque la taille du Grand Canyon près de Las Vegas – uniquement sous l’eau. Cette taille finit par servir de foyer à une biodiversité très variée.

