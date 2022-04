Le traitement hormonal peut rendre les lions plus calmes ; savoir pourquoi c’est une bonne idée

Un traitement hormonal à base d’ocytocine peut calmer les lions et réduire efficacement leur férocité. En pratique, cela peut les rendre plus amicaux et réceptifs aux interactions entre eux et même avec les humains.

L’étude qui soutient le traitement a été publiée dans la revue scientifique iScience et a attiré l’attention des vétérinaires et des organisations de conservation du monde entier.

Au début, votre pensée peut être évidente : les lions sont des prédateurs « alpha », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas d’ennemis naturels et sont au sommet de leur chaîne alimentaire respective. Parce qu’ils sont naturellement agressifs, défendant leurs territoires avec véhémence et capables de tuer des proies – et des hommes – d’un seul coup de patte, nous devrions les laisser tranquilles.

Et à ce stade, vous ne vous tromperiez pas : le problème est qu’en raison du réchauffement climatique, de la chasse sportive (légale ou illégale) et de l’urbanisation constante des savanes et autres habitats, l’espace disponible pour les lions à l’état sauvage se réduit et plus petits, plus, forçant l’expansion des structures captives afin qu’elles soient conservées.

Cependant, les lions en captivité ne peuvent pas avoir le même degré d’agressivité que dans la nature – ou ils risquent de s’entre-tuer. Et c’est là qu’intervient l’ocytocine :

Dans une expérience, les biologistes Craig Parker et Sarah Heilbronner de l’Université du Minnesota ont utilisé des morceaux de viande pour attirer les lions vers une clôture de séparation afin qu’ils puissent les pulvériser avec un spray nasal à base d’ocytocine – un processus répété sur plusieurs jours.