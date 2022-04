Une « pluie d’électrons » s’échappe du champ magnétique terrestre

Les scientifiques ont identifié l’occurrence d’une « pluie d’électrons », c’est-à-dire une fuite volumineuse d’électrons du champ magnétique terrestre vers notre surface. Selon les experts, ce phénomène influence la survenue des aurores boréales.

Selon une étude publiée dans Communication Naturecette « pluie d’électrons » peut également présenter un risque pour les astronautes et endommager les engins spatiaux et les satellites « d’une manière que nous ne pouvons pas encore prédire », citant un extrait de l’article.

Les électrons (dans cette illustration, serpentant autour de l’un des champs de Van Allen) peuvent s’échapper du champ magnétique et « pleuvoir » vers la Terre, endommageant les satellites et mettant en danger le bien-être des astronautes.

Fondamentalement, ce phénomène se produit lorsqu’une impulsion d’énergie électromagnétique traverse notre champ magnétique – celui-ci, responsable de notre protection contre le rayonnement solaire. « Malgré la croyance commune selon laquelle l’espace est séparé de notre haute atmosphère, les deux sont intrinsèquement liés », a déclaré Vassilis Vassilis Angelopoulos, co-auteur de l’étude et professeur de physique spatiale à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). « Comprendre ce lien peut profiter aux satellites et aux astronautes qui traversent cette région. »

Le phénomène de pluie d’électrons n’est pas nouveau. Les scientifiques savent depuis des décennies que ces particules naissent dans le Soleil et parcourent une distance de 150 millions de kilomètres (km) jusqu’à notre planète via les vents solaires. Normalement, notre champ magnétique piège ces électrons dans l’une des deux structures magnétiques connues sous le nom de « ceintures de Van Allen ». Parfois, ces ceintures débordent, entraînant l’effet susmentionné.

La nouvelle étude, cependant, suggère que la pluie d’électrons pourrait être beaucoup plus fréquente que nous ne le pensions, sa capacité étant amplifiée par les tempêtes solaires. Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé les données des satellites ELFIN et THEMIS, analysant les ceintures de Van Allen en deux points et se rendant compte que la « pluie » se produit à cause d’un facteur appelé « ondes sifflantes », un type de radio ultra-basse fréquence qui se produit lors d’orages avec beaucoup d’éclairs.

Ces ondes énergisent les électrons, qui sont de plus en plus accélérés jusqu’à ce qu’ils soient « déversés » des ceintures vers la Terre. D’où le nom de « pluie d’électrons ». Et là est la surprise : la météorologie conventionnelle anticipe ces pluies par des moyens communs – vents solaires, orages géomagnétiques, etc. – mais pas par des vagues sifflantes.

De ce fait, l’étude en cours vise à mieux comprendre ces ondes, afin de pouvoir mettre à jour nos modèles prédictifs, mieux anticiper leur occurrence et, qui sait, préserver la santé des astronautes et les bonnes performances de nos satellites.

