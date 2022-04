Qui viendra après James Webb ? Olhar Espacial accueille un astronome de l’équipe du mégatélescope spatial LUVOIR

Il y a un peu plus de deux semaines, la NASA a confirmé l’existence de 5 000 exoplanètes, également appelées planètes extraterrestres, termes qui font référence à des corps planétaires en orbite à l’extérieur de notre système solaire.

Du coup, le 25, Olhar Espacial a abordé le sujet avec deux invités qui connaissent bien le sujet : Denis Kulh et Sergio José Gonçalves da Silva, membres d’Alfa Crucis, un groupe de recherche et d’étude astronomique qui travaille sur la détection d’exoplanètes. . Vous pouvez voir (ou revoir) le programme sur le Apparence numérique sur Youtube, et vérifiez qu’ils font un vrai spectacle de connaissances et d’informations !

Pour approfondir le sujet, nous aborderons ce vendredi (8) les attentes générées autour du télescope spatial LUVOIR, un projet sélectionné par la NASA pour être lancé, probablement, dans les années 2040 (une sorte de successeur du James Space Telescope Webb) , pour « fouiller » beaucoup de science dans l’espace, en se concentrant principalement sur les exoplanètes considérées comme semblables à la Terre.

Et personne de mieux qu’un membre de l’équipe responsable du projet pour en parler. Par conséquent, le programme de cette semaine accueillera José Dias do Nascimento Júnior, un astronome brésilien qui fait partie de l’équipe.

José Dias do Nascimento Júnior, astronome brésilien qui fait partie de l’équipe de scientifiques du télescope spatial LUVOIR. Image : Archives personnelles

Il est titulaire d’un diplôme en physique, d’une maîtrise en astrophysique de l’Université fédérale du Rio Grande do Norte et d’un doctorat en astrophysique et techniques spatiales de l’Institut d’astrophysique et de planétologie, affilié à l’Université Paul Sabatier, à Toulouse, France. Il a enseigné dans plusieurs institutions au Brésil et à l’étranger, et est actuellement professeur au Département de physique de l’UFRN et chercheur associé au Smithsonian Center for Astrophysics à Harvard.

Lorrane Olivlet sera l’intervieweuse invitée pour l’édition de ce soir. Elle est astronome amateur, communicatrice scientifique et fondatrice du groupe InSpace, qui promeut l’astronomie sur les réseaux sociaux et encourage principalement les jeunes à participer à des projets et défis scientifiques.