Netcost-Security diffuse en direct le lancement de la mission spatiale Ax-1 ce vendredi (8)

Ce vendredi (8), à 12h17 (GMT), le lancement de la première mission totalement privée vers la Station spatiale internationale (ISS) a lieu, sans la présence d’aucun officier actif d’aucune agence spatiale fédérale. Et vous pouvez le suivre en direct sur toutes les plateformes du Apparence numérique.

Capsule Crew Dragon Endeavour, couplée à la fusée Falcon 9 qui lancera ce vendredi (8) quatre astronautes privés vers la Station spatiale internationale (ISS). Image : SpaceX via Twitter

Selon le plan de mission, la durée du voyage, entre aller-retour, séjour et retour, sera de 10 jours. Le lancement se fera depuis le Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride sur une fusée SpaceX Falcon 9.

De gauche à droite : Larry Connor, Michael López-Alegria, Mark Pathy et Eytan Stibbe, membres d’équipage de la mission Ax-1 d’Axiom Space. Image : Axiom Space/Divulgation

À bord se trouveront l’ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría en tant que commandant, le magnat de l’immobilier et pilote de voltige Larry Connor en tant que pilote, ainsi que l’entrepreneur en musique et développement durable Mark Pathy et l’investisseur et ancien pilote de l’armée de l’air israélienne Eytan Stibbe en tant qu’experts de mission.

Ils rejoindront l’équipe actuelle du laboratoire orbital à un moment tendu et délicat, alors que l’avenir du partenariat de trois décennies entre la Russie et les États-Unis est incertain.

Il y a actuellement sept personnes à bord de l’ISS : trois astronautes américains (Raja Chari, Kayla Barron et Thomas Marshburn), l’astronaute allemand Matthias Maurer et trois cosmonautes russes (Sergey Korsakov, Oleg Artemyev et Denis Matveev).

