L’astéroïde Bennu possède une « armure naturelle » contre les impacts, selon une étude

Des chercheurs de Lockheed Martin ont publié un article qui prétend que l’astéroïde Bennu, situé à 7,48 millions de kilomètres (km) de la Terre, possède une protection – une « armure naturelle », pour paraphraser les savants – contre les impacts d’autres corps célestes.

Selon l’étude, la surface de Bennu est relativement protégée des chocs, avec de nombreux cratères, mais bien moins que ce que les scientifiques attendaient dans leurs projections.

« Car nous sommes nombreux » : la nature de l’astéroïde Benny lui confère une armure naturelle sous la forme de plusieurs petites roches qui absorbent les impacts sans que l’onde de choc ne se propage (Image : NASA/OSIRIS-Rex/Reproduction)

Selon Edward « Beau » Bierhaus, l’auteur principal de l’étude, tout cela a à voir avec la formation de Bennu, qui diffère de la plupart des astéroïdes conventionnels. Selon lui, au lieu d’un seul « morceau » de roche venu de l’espace, l’astéroïde ressemble plus à un tas de petites roches, de morceaux de roche et de poussière. Cet ensemble entier est « pressé » un élément près des autres par gravité.

Cela explique l’absence de cratères dans le nombre attendu par l’équipe : « Statistiquement, nous nous attendrions à voir beaucoup plus de petits cratères, mais ils ne sont tout simplement pas là », a déclaré Bierhaus.

Selon l’équipe, cette nature protège l’astéroïde des chocs importants. Lorsque quelque chose le frappe, l’onde d’impact est empêchée de se propager à travers tout l’ensemble, étant en fait absorbée par un seul de ses plus petits rochers ou même une poignée d’entre eux.

« Lorsque vous frappez Bennu, il n’y a pas de transfert efficace d’énergie d’impact dans tout votre corps », a déclaré Bierhaus. « Il n’y a aucun moyen pour qu’il se propage suffisamment correctement pour couler et former un cratère. »

Comprendre cette nature d’un point de vue scientifique est important non seulement pour son caractère de recherche, mais aussi pour sa protection : les scientifiques estiment que presque tous les astéroïdes géocroiseurs ont cette même nature et, dans le cas de Bennu, si quelque chose l’a dévié et il arrivés sur une trajectoire d’impact avec nous, nous aurions besoin de l’attaquer avec un auto-impact pour échapper au danger – bien qu’il ne fasse qu’un demi-kilomètre de long, une collision directe avec notre planète pourrait être extrêmement dangereuse.

Cependant, il est difficile de viser un impacteur artificiel sur ce qui, comme nous l’avons dit, est un tas de roches. Une erreur ou une cible mal choisie, et nous risquons toute une mission pour ne pas modifier suffisamment votre itinéraire. Cela mis à part le fait déjà établi que Bennu a son armure naturelle.

L’étude complète est disponible sur Géoscience de la nature.

