Deviner? La mission Crew-4 retardée d’un jour, part maintenant le 21 avril

Encore une fois, la NASA communique le report d’une mission importante : Crew-4, qui emmènera quatre astronautes des agences spatiales américaine et européenne vers la Station spatiale internationale (ISS) quittera désormais la Terre le 21 avril 2022 – un jour après la date prévu (et qui a lui-même fait l’objet d’un autre report).

Selon Kathy Lueders, responsable du programme de vols habités de l’agence, a fait l’annonce aujourd’hui (7), déclarant que le retard de Crew-4 servira à garantir que toutes les mesures de pré-lancement sont prises en toute sécurité et à temps.

Lire aussi

L’équipage de Crew-4 devra attendre un autre jour avant de quitter la Terre pour l’ISS : la NASA a confirmé un retard de départ d’un jour (Image : Nasa/ESA/Handout)

La mission Crew-4 fait partie du programme de vols commerciaux de la NASA, qui transporte des fournitures et des astronautes vers l’ISS et les ramène après leur période de séjour là-haut. Exploitée par SpaceX, la mission compte quatre membres d’équipage qui voyageront à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de la société.

Lors de ce voyage, les astronautes américains Robert Hines et Kjell Lindgren, l’astronaute américaine Jessica Watkins (tous de la NASA) et l’italienne Samantha Cristoforetti, de l’Agence spatiale européenne (ESA) partiront vivre et travailler sur l’ISS.

Rappelons que Jessica Watkins, qui fait partie du programme Artemis qui vise à nous ramener sur la Lune à partir de 2025, sera la première femme noire à mener une mission de longue durée – elle vivra et travaillera sur l’ISS pendant un minimum de six ans, mois, pouvant prolonger votre séjour jusqu’à un an (comme l’a fait la NASA avec Mark Vande Hei).

Dans le même temps, ce sera également le deuxième vol de Samantha Cristoforetti, qui agira dans la mission en tant que commandant.

La mission partira du Kennedy Space Center en Floride. La base verra beaucoup d’action tout au long de ce mois : en plus de Crew-4, le centre sera également la scène du lancement de la mission hache-1, d’Axiom Space, quelques jours plus tôt. Et en même temps, c’est ici que la NASA réalise les premiers tests pratiques du Space Launch System (SLS), la méga fusée qui ramènera l’homme sur la Lune.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !