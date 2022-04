La NASA répertorie les réalisations commerciales de l’ISS et signale l’expansion des programmes privés

La NASA veut créer une économie solide dans l’espace. Qui dit cela, c’est l’agence spatiale américaine elle-même, qui a publié sur son site officiel quatre réalisations commerciales récentes de la Station spatiale internationale (ISS) impliquant ses relations avec des entreprises et des noms privés.

Selon la NASA, l’idée est de montrer comment, malgré la mission de longue durée de la station (initialement lancée en 1998), la recherche privée se poursuit toujours, soulignant à quel point l’orbite terrestre basse (LEO) est devenue un point de plus en plus important maintenant. que nous sommes sur le point de retourner sur la Lune (programme Artemis) et d’explorer Mars (missions Perseverance et Curiosity).

Lire aussi