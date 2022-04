Le mystère des pyramides alignées avec les points cardinaux peut-être révélé par une expérience

Les anciens Égyptiens auraient utilisé l’équinoxe d’automne pour aligner les pyramides avec les points cardinaux. Voici comment.

La Grande Pyramide de Gizeh

Les majestueuses pyramides de l’Égypte ancienne sont sans aucun doute parmi les monuments les plus fascinants et les plus mystérieux du monde ; la façon dont ils ont été construits, la présence de salles secrètes, la capacité de concentrer l’énergie électromagnétique vers l’intérieur et l’alignement (presque) parfait avec les quatre points cardinaux ne sont que quelques-unes des énigmes sur lesquelles les archéologues travaillent depuis un certain temps. Après tout, il y a des milliers d’années, les anciens Égyptiens ne disposaient certainement pas des technologies et des connaissances modernes, sans lesquelles la réalisation de telles œuvres aurait dû être une entreprise vraiment extraordinaire. L’un des aspects les plus incroyables réside précisément dans l’alignement des quatre côtés avec le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest, comme c’est le cas avec la Grande Pyramide de Gizeh (ou chi Khéops) qui se détache sur environ 140 mètres. Comment sont-ils devenus si précis sans nos outils ?

Une explication possible de cette énigme a été donnée par feu le professeur Glen Dash, un archéologue et ingénieur de renommée internationale qui a étudié les merveilles de l’Égypte ancienne pendant des années. Le chercheur, diplômé du prestigieux Massachusetts Institute of Techonology (MIT), est décédé subitement en 2019, mais il a laissé de nombreuses œuvres importantes pour la postérité. Dans son étude « Le rasoir égyptien d’Occam : l’équinoxe et l’alignement des pyramides » publiée en 2017 il expliquait que celui qui a construit la Grande Pyramide de Khéops a aligné le grand monument aux points cardinaux « avec une précision supérieure à quatre minutes d’arc, soit un quinzième de degré ». Un résultat incroyable, si l’on considère que pour leurs calculs les savants de l’époque utilisaient des matériaux simples comme le bois, les cordes et la pierre, combinés à l’observation du ciel.

Les deux autres grandes pyramides égyptiennes – celle de Chefren dans la nécropole de Gizeh et la pyramide rouge de Dahchour – sont également parfaitement alignées avec les points cardinaux, mais elles présentent toutes la même petite erreur, qui les fait « tourner légèrement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre », comme expliqué par Dash dans son étude. Alors comment ont-ils fait pour arriver à un tel résultat ? Selon Dash, au lieu d’exploiter l’étoile polaire comme le proposent certains, les anciens Égyptiens s’appuyaient sur l’équinoxe d’automne, le moment exact qui détermine la transition astronomique de l’été à l’automne. Pendant l’équinoxe, le Soleil atteint son zénith à l’équateur et les rayons solaires arrivent perpendiculairement à la Terre, déterminant que le jour et la nuit ont la même durée. Ce n’est pas un hasard si le mot équinoxe dérive du latin « aequinoctium » qui signifie nuit égale au jour.

Crédit : Tiret

Les caractéristiques d’éclairage uniques de cette journée peuvent être utilisées pour tracer une ligne droite sur le sol qui traverse l’Est et l’Ouest. Pour l’obtenir, les anciens Égyptiens auraient utilisé un gnomon, c’est-à-dire l’élément du cadran solaire (ou cadran solaire, bien que le terme soit impropre) qui projette l’ombre sur le plateau. C’est un outil rudimentaire mais efficace pour mesurer le temps en fonction de la position du Soleil.Les anciens Égyptiens n’auraient eu qu’une simple perche plantée dans le sable du désert. En calant la position de l’ombre au sol (à intervalles réguliers) le jour de l’équinoxe d’automne, comme le montre l’image ci-dessus, il est possible d’obtenir la ligne droite précitée passant par l’Est et l’Ouest.

Le professeur Dash a fait son expérience simple mais ingénieuse lors de l’équinoxe d’automne de 2016, obtenant la ligne alignée avec les deux points cardinaux ; il s’est avéré être légèrement tourné dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, exactement comme l’erreur observée dans les grandes pyramides. Il n’est pas certain que les anciens Egyptiens aient profité de la technique proposée par Dash, mais vu sa « simplicité » et le même type d’erreur détectée, il est possible que des milliers d’années quelqu’un ait fait la même disculpation. Les détails de la recherche ont été publiés dans The Journal of Ancient Egyptian Architecture.