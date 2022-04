Des scientifiques citoyens aident à cartographier les réseaux de crêtes sur Mars

Au cours des 20 dernières années, les astronomes ont détecté des réseaux de crêtes inhabituels sur Mars à l’aide d’images d’engins spatiaux en orbite autour de notre voisin. Récemment, une équipe de chercheurs a demandé l’aide de scientifiques citoyens pour cartographier une grande partie de ce qui pourrait révéler comment les crêtes se sont formées et quels indices elles pourraient fournir sur l’histoire de la planète rouge.

Exemple de réseau de crêtes intersectionnelles impliquant des polygones irréguliers de 100 à 200 mètres. Image : NASA/JPL/MSSS/Caltech Murray Lab/Esri

Dirigé par Aditya Khuller de la School of Earth and Space Exploration de l’Arizona State University et Laura Kerber du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le groupe propose que ces formations puissent contenir des enregistrements fossilisés d’anciennes eaux souterraines qui les traversent.

Leurs conclusions, récemment publiées dans la revue scientifique icarea révélé qu’il y a trois étapes impliquées dans la création des crêtes, y compris la formation de fractures polygonales, le remplissage des fractures et l’érosion.

Pour en savoir plus sur ces crêtes, l’équipe a combiné les données de la caméra THEMIS, du satellite Mars Odyssey et des instruments CTX et HiRISE sur Mars Reconnaissance, deux engins spatiaux de la NASA. Ils ont donc déployé leur projet de science citoyenne en utilisant la plateforme Zooniverse, grâce à laquelle plus de 14 000 astronomes amateurs ont rejoint le groupe pour aider aux enquêtes.

Ils se sont concentrés sur une zone autour du cratère Jezero, où le rover Persévérance a atterri en février 2021. Avec l’aide de scientifiques citoyens, l’équipe a pu cartographier la distribution de 952 réseaux de crêtes polygonales dans une zone mesurant environ un cinquième de la superficie totale. de la surface martienne.