Rare système stellaire cannibale détecté qui pourrait percer l’un des grands mystères du cosmos

Connues sous le nom commun de veuves noires, les araignées du genre Latrodectus sont réputées pour pratiquer le cannibalisme sexuel, dans lequel la femelle dévore le mâle après la copulation. Ce mécanisme a inspiré le nom de systèmes d’étoiles binaires rares dans lesquels un pulsar capture et dévore une étoile plus petite et de faible densité, ce qui entraîne de fortes émissions de rayons X, de rayons gamma et de lumière visible.

Toutes les quatre millisecondes, une étoile morte projette un puissant faisceau de rayonnement vers la Terre, ce qui ne présente pas le moindre risque pour notre planète. En fait, c’est le petit compagnon de la star morte qui a de gros ennuis. Dans une nouvelle étude publiée sur le service de prépublication arXiv, des chercheurs décrivent ce système stellaire excentrique.

Une illustration d’un pulsar dévorant la matière de son étoile compagne. Image : Goddard de la NASA

Tout comme l’araignée cannibale dont ce type de système tire son nom, le plus grand membre du duo semble prêt à dévorer et à détruire son petit compagnon. Cependant, contrairement aux couples d’araignées, il n’y a pas de décapitation rapide : la plus grande étoile semble tuer son partenaire très lentement.

Pendant des centaines ou des milliers d’années, la plus grande étoile a aspiré la matière du voisinage de la plus petite étoile, tout en projetant en même temps sur la petite étoile des faisceaux d’énergie, qui poussent encore plus de matière dans l’espace.

« Un jour, il est possible que la plus grande étoile puisse complètement dévorer la plus petite », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Emma van der Wateren, doctorante à l’Institut néerlandais de radioastronomie (ASTRON), dans une interview avec Live Science.

Les scientifiques espèrent que le système stellaire cannibale aidera à capturer les ondes gravitationnelles

En surveillant les impulsions remarquablement stables de la plus grande étoile pour les irrégularités soudaines, Emma et les autres auteurs de l’étude espèrent que ce pulsar pourra les aider à détecter de rares ondulations dans le tissu de l’espace-temps : les ondes dites gravitationnelles.

« Pour détecter les ondes gravitationnelles, vous avez besoin de beaucoup de pulsars très stables », a déclaré Emma. « Et contrairement aux pulsars de veuve noire qui ont été découverts plus tôt, ce système est très stable. »

Les scientifiques ont découvert le système stellaire J0610-2100 à environ 10 000 années-lumière de la Terre en 2003, lorsqu’ils ont remarqué sa pulsation périodique avec un radiotélescope. Ils ont compris le système comme un pulsar – ​​un type de petite étoile à neutrons dense et effondrée qui tourne très rapidement.