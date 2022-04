Des empreintes de pas fossilisées indiquent un dinosaure blessé ou physiquement handicapé

Lorsque nous nous blessons à l’un de nos pieds, nous avons tendance à mettre notre poids sur le pied sain pendant que nous marchons, ce que l’on appelle communément le « boitement ». C’est instinctif chez n’importe quel animal, et ce n’était évidemment pas différent à l’époque des dinosaures.

Une étude publiée mercredi (6) dans la revue scientifique en libre accès PLOS ONE ont trouvé des preuves de ce mécanisme dans des empreintes fossilisées datant de plus de 129 millions d’années sur le site archéologique de Las Hoyas à Serranía de Cuenca, en Espagne.

Les chercheurs ont découvert que le deuxième orteil du pied gauche, au lieu d’être étendu comme dans les pieds de dinosaures tridactyles standard, était « enroulé » vers l’arrière. Toutes les empreintes du pied gauche montrent cette déformation, différant des empreintes correctes. Image : Art de Lara de la Cita et photographies de l’équipe de recherche Las Hoyas, Université autonome de Madrid, Espagne

Les voies fossiles sont une excellente source d’informations sur le comportement des animaux disparus, et cet ensemble d’empreintes de dinosaures présente des caractéristiques inhabituelles, qui ont été analysées par une équipe de chercheurs dirigée par le biologiste titulaire d’une maîtrise en paléontologie Carlos M. Herrera-Castillo de l’Autonomous de Madrid.

Ils ont examiné une piste anormale composée de six empreintes de pas d’un dinosaure théropode non identifié et ont conclu que l’animal avait soit une jambe blessée, soit un handicap physique congénital.

Les auteurs ont utilisé une variété de techniques pour décrire et modéliser les pistes et les comparer avec d’autres pistes. Ils ont observé que les bandes faites par le pied droit montrent les trois orteils de ce pied, mais que l’orteil le plus interne du pied gauche n’est représenté que par des marques extrêmement courtes et de forme irrégulière dans le sédiment, indiquant une blessure ou une difformité.

De plus, les empreintes sont plus espacées que les empreintes de théropodes typiques, ce qui indique que le dinosaure a ajusté sa démarche pour compenser son pied blessé. Ceci est encore renforcé par certaines déformations des empreintes laissées par le pied sain, qui suggèrent que l’animal mettait plus de poids de ce côté.

Selon les auteurs de l’étude, des déformations similaires et des comportements compensatoires similaires sont également observés chez les oiseaux modernes, et des empreintes fossilisées de théropodes sont souvent trouvées avec des lésions sur les orteils les plus internes. Prises complètement, ces preuves éclairent la façon dont ce dinosaure particulier (et peut-être beaucoup d’autres) a trouvé des moyens de survivre malgré des revers pathologiques.

