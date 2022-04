Des astronomes identifient une galaxie qui pourrait avoir formé les premières étoiles de l’Univers

Une équipe internationale d’astronomes a identifié une galaxie encore plus éloignée, à 13,5 milliards d’années-lumière de la Terre, « peu de temps » après la « naissance » de l’Univers. Bénéficiant de la désignation technique HD1, il a été découvert après plus de 1 000 heures d’observations avec plusieurs télescopes, dont le télescope spatial Spitzer, désactivé il y a deux ans, et le radiotélescope Alma au Chili.

Publié dans la revue scientifique Astrophysical, les scientifiques responsables de la découverte ont déclaré que la galaxie pourrait avoir un trou noir supermassif, d’une masse d’environ 100 millions de fois celle du Soleil, et avoir pu former les premières étoiles de l’Univers, qui, selon la théorie du Big Bang, aurait 13,8 milliards d’années.

L’équipe entend confirmer les deux hypothèses, qui ont été déduites de l’extrême luminosité émise par la galaxie en lumière ultraviolette. Les observations faites avec le nouveau télescope spatial James Webb, en orbite depuis janvier et qui est prêt à « révéler » les premières galaxies et étoiles de l’univers, ont également contribué

Selon une note publiée par le Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, aux États-Unis, qui a participé à l’étude, le précédent record de la galaxie la plus éloignée était GN-z11, qui se situe à 13,4 milliards d’années-lumière de la Terre. .

De plus, la découverte de l’étoile la plus éloignée, 12,9 milliards d’années-lumière, a été récemment annoncée. Nommé Earendel, qui signifie « étoile du matin » en vieil anglais, l’élément sera au moins 50 fois plus massif que le Soleil et des millions de fois plus brillant, observé par le télescope spatial Hubble.

Source : Agência Brésil

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !