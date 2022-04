Un autre météore traverse le ciel du Rio Grande do Sul, selon l’observatoire

Comme fin mars, un autre météore boule de feu a été vue dans le ciel du Rio Grande do Sul et enregistrée par l’Observatoire Heller et Jung avant de se détruire complètement à 40 kilomètres (km) de la surface de la Terre.

D’après les images diffusées (voir animation ci-dessous), il n’est toujours pas possible d’identifier à quel corps céleste appartient l’objet. Carlos Jung, qui dirige l’observatoire, a déclaré qu’il pourrait s’agir d’un morceau cassé d’un astéroïde ou d’une comète encore inconnu.

