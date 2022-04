OVNIS : le Pentagone publie plus de 1 500 pages de documents secrets

Quatre ans après que l’existence de son Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), une initiative d’enquête financée par le gouvernement américain pour étudier les objets volants non identifiés (OVNI), est devenue publique, le Pentagone a publié à ce jour 1 574 pages de documents si secrets.

Image : Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP)

Selon le journal The Sun, qui dit avoir demandé le matériel basé sur la loi américaine sur la liberté d’information (FOIA) en décembre 2017, parmi les documents désormais mis à disposition par la Defense Intelligence Agency (DIA) se trouvent des rapports sur les effets biologiques de Observations d’OVNI sur des humains, catégorisations d’expériences paranormales et études de technologies avancées.

Selon le tabloïd britannique, DIA (la branche d’espionnage du département américain de la Défense) a déclaré que « certaines parties » des documents « doivent rester cachées » en raison de problèmes de confidentialité. Pourtant, l’agence affirme qu’elle n’a conservé « aucune partie raisonnablement séparée et non exemptée des dossiers ».

Parmi les effets biologiques que les observations d’OVNI ont sur les humains figurent les brûlures, les problèmes cardiaques, les troubles du sommeil – et même des événements bizarres comme « l’enlèvement apparent » et « la grossesse non expliquée ». Le rapport note que ces blessures sont souvent liées aux rayonnements électromagnétiques.

Selon les documents, les personnes qui ont eu tout type de contact avec des OVNIS ont été blessées par « des expositions à des véhicules anormaux, en particulier dans les airs et à proximité ». Le rapport ajoute qu’il y a eu 42 cas d’archives médicales et 300 cas similaires « sans précédent » dans lesquels des humains ont été blessés à la suite de rencontres « anormales ».