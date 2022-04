Trois ans, c’est tout ce dont nous disposons pour inverser les émissions de carbone élevées, selon l’ONU

Les experts du climat au service des Nations Unies (ONU) disent que nous avons environ trois ans pour inverser la hausse des émissions de carbone – et moins d’une décennie pour réduire ce volume de près de 100 % – si nous voulons vivre dans un avenir environnemental. « applicable ».

La déclaration radicale a été faite lors d’une présentation présentée lundi dernier (4) par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les climatologues ont déclaré que ces objectifs sont toujours possibles, mais que les politiques actuelles de plusieurs pays « conduisent le monde à des augmentations de température catastrophiques ».

Lire aussi

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré à un panel que les entreprises « rompaient les promesses » faites pour lutter contre le réchauffement climatique et que les résultats seraient catastrophiques (Image : lev radin/)

Selon Antonio Guterres, chef du climat à l’ONU, le rapport de 2 800 pages présenté par le GIEC énumère « une série de promesses non tenues » de plusieurs pays partenaires de l’organisation. « Certains gouvernements et entreprises disent une chose, mais en font une autre. Autrement dit, ils mentent. Et les résultats seront catastrophiques », a déclaré le réalisateur.

« Nous sommes à la croisée des chemins », a déclaré le chef du GIEC, Hoesung Lee. « Les décisions que nous prenons maintenant peuvent garantir un avenir où nous pourrons vivre normalement. Nous avons les outils et les connaissances pour limiter le réchauffement [global]”.

Le premier ordre du rapport est de réduire les émissions de dioxyde de carbone d’ici 2025. Cette estimation fixe le temps maximum dont nous disposons pour rester dans les objectifs plus humbles de l’Accord de Paris sur le climat, signé par 192 pays et l’Union européenne. L’idée de l’accord est que les émissions n’augmentent pas de plus de deux degrés Celsius (2ºC) par rapport aux niveaux d’avant la révolution industrielle. Nous sommes déjà à 1,1°C, mais les scientifiques disent qu’atteindre 1,5°C flirtera avec l’effondrement de systèmes environnementaux entiers.

De plus, d’ici 2030, nous devons réduire les niveaux de carbone de 43 % et d’ici 2050, de 84 %.

« C’est maintenant ou jamais pour nous de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius », a déclaré Jim Skea, professeur à l’Imperial College de Londres et co-responsable du groupe à l’origine du rapport. « Sans des réductions profondes et immédiates dans tous les secteurs, ce sera impossible. »

Pour cela, le rapport indique une série d’actions : réduction entre 60% et 70% de la combustion de tout combustible fossile, soulignant que l’énergie solaire et éolienne (d’origine éolienne) ont aujourd’hui des structures avec des investissements à prix égaux – sinon moins chers – que mines de charbon ou plates-formes d’extraction de pétrole.

De plus, le GIEC recommande également d’investir dans des technologies qui absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère, soulageant le volume que nous avons déjà dispersé là-haut. Et ceux qui pensent que le rapport est exclusivement dédié aux gouvernements et aux entreprises se trompent : le panel met également en avant des actions individuelles, comme éviter les vols longue distance, adopter des régimes plus axés sur la consommation de légumes et réduire la consommation d’intrants qui nous font dépenser plus d’électricité. ., par exemple, entre 40% et 70% d’ici 2050.

« Les personnes au statut socio-économique élevé contribuent de manière disproportionnée aux émissions actuelles, mais ont également le plus grand potentiel pour les réduire – en tant que citoyens, investisseurs, professionnels et modèles », indique le document.

Même la guerre russo-ukrainienne a été incluse dans le ton de plainte du rapport : « Cela me brise le cœur, en tant qu’activiste climatique ukrainien, de voir que je vis dans une guerre où l’argent des combustibles fossiles est au centre de tout », a déclaré Olha. Boiko, de l’ONG Climate Action Network, qui a aidé à créer le document. « L’argent que nous avons supplié pour ne pas être utilisé pour l’énergie sale vole maintenant au-dessus de nos têtes sous forme de bombes et de missiles. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !