Falcon 9 arrive sur la rampe de lancement pour la première mission privée vers la Station spatiale internationale

L’équipage de la mission Ax-1 comprend trois clients payants et l’employé d’Axiom Michael López-Alegría, un ancien astronaute de la NASA qui sera le commandant du vol qui emmènera les astronautes pour un séjour de huit jours à bord de l’ISS.

Équipage de la mission Ax-1, le premier vol entièrement civil vers la Station spatiale internationale. Image : Espace axiome

Voyageront également le magnat de l’immobilier et pilote de voltige Larry Connor, qui pilotera, ainsi que l’entrepreneur en musique et développement durable Mark Pathy et l’investisseur et ancien pilote de l’armée de l’air israélienne Eytan Stibbe en tant qu’experts de mission. Comme ils remplissent des fonctions pendant la mission, ils peuvent être qualifiés d’astronautes, contrairement à ceux qui partent exclusivement en tournée – qui ne sont considérés que comme des touristes spatiaux.

Des touristes spatiaux ont déjà visité la station, mais ils ont toujours volé aux côtés d’astronautes officiels, en particulier d’employés de Roscosmos, l’agence spatiale russe. Cela rend cette mission vraiment sans précédent et une étape importante dans l’histoire du laboratoire orbital.

La première mission entièrement civile vers la Station spatiale internationale a été reportée trois fois

Ce ne sera cependant pas la première mission entièrement privée en orbite terrestre. Cette distinction appartient à Inspiration4, un vol SpaceX acheté et piloté par l’entrepreneur technologique Jared Isaacman. Lui et trois autres personnes ont fait le tour de notre planète pendant près de trois jours en septembre dernier, mais ne se sont pas rendus à la station spatiale.

Initialement prévue pour le 30 mars puis reprogrammée pour le 3 avril, la mission Ax-1 a subi deux autres reprogrammations. L’équipage se dirigerait vers l’ISS mercredi (6), mais, en raison de retards dans le test humide de la méga-fusée lunaire SLS de la NASA, le vol a été reporté à vendredi (8).

SpaceX a également une autre mission habitée prévue ce mois-ci : le 20, Crew-4 enverra quatre astronautes (trois de la NASA et un de l’Agence spatiale européenne – ESA) pour un long séjour sur l’ISS.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !