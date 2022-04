Le test de la fusée SLS sera retardé après une mission avec une entreprise privée, selon la NASA

Après l’épreuve de Système de lancement spatial (SLS) devant être annulée plus tôt cette semaine, la NASA a confirmé qu’elle ne reprendrait le processus qu’après la fin de la mission. hache-1, de la société privée Axiom Space. L’information a été partagée avec la presse internationale par conférence téléphonique.

L’épreuve s’appelle « répétition en costume mouillé » et, généralement, prend plusieurs jours pour être réalisé : dans le cas du SLS, le processus a commencé vendredi dernier (1) et devrait se terminer dimanche (3). Cependant, deux pannes – une dans le système de ventilation et une dans une vanne de refroidissement – ont poussé la NASA à arrêter le processus, qui, selon le nouveau calendrier, ne devrait se terminer que ce week-end.

