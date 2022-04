Vous ne pouvez pas résister au regard de votre chien ? la science explique

Peu de gens peuvent résister au visage « pidão » qu’un doggo fait lorsqu’il veut de l’affection, de l’attention ou une collation. Une nouvelle étude révèle des caractéristiques anatomiques clés qui peuvent expliquer ce qui rend les chiens si attrayants. Les résultats indiquent également que les humains ont contribué à la capacité des chiens à séduire avec des expressions faciales à travers des milliers d’années d’élevage sélectif.

Les chiens ont un look irrésistible grâce à l’ingérence humaine dans l’élevage sélectif. Image: Flavia Correia

« Les chiens sont uniques parmi les autres mammifères dans leur lien réciproque avec les humains, qui peut être démontré par le regard mutuel, quelque chose que nous ne voyons pas entre les humains et d’autres mammifères domestiques tels que les chevaux ou les chats », a déclaré Anne Burrows, Ph. .D. et professeur au département de physiothérapie de la John G. Rangos School of Health Sciences de l’Université Duquesne à Pittsburgh, en Pennsylvanie. « Nos résultats préliminaires permettent de mieux comprendre le rôle que jouent les expressions faciales dans les interactions et la communication entre les chiens et les humains », a-t-elle expliqué, auteur principal de la nouvelle étude.

Burrows a présenté les résultats de ses recherches mardi (5), le dernier jour de la réunion annuelle de l’American Anatomy Association, qui a eu lieu à Philadelphie depuis samedi dernier (2).

Le processus de domestication du chien sélectionne les muscles faciaux pour des réponses plus rapides

Les chiens et les loups sont étroitement liés. Bien que le moment exact ne soit pas clair, les scientifiques estiment que les deux espèces ont divergé génétiquement il y a environ 33 000 ans, lorsque les humains ont commencé à élever sélectivement des loups, la première espèce à être domestiquée.

La nouvelle étude se concentre sur l’anatomie de minuscules muscles utilisés pour former les expressions faciales, les muscles mimétiques. Chez l’homme, ces tissus sont dominés par des fibres de myosine qui se contractent rapidement mais se fatiguent aussi rapidement. Cela explique pourquoi nous pouvons former des expressions faciales si rapidement, mais pas les conserver longtemps. Les cellules musculaires avec des fibres à contraction plus lente sont plus efficaces pour les mouvements longs et contrôlés et ne se fatiguent pas aussi rapidement.

Pour l’étude, les chercheurs ont comparé les fibres de myosine dans des échantillons de muscles faciaux de loups et de chiens domestiques. Les résultats ont révélé que, comme les humains, les chiens et les loups ont des muscles faciaux dominés par des fibres à contraction rapide, mais que les loups ont un pourcentage plus élevé de fibres à contraction lente que les chiens. « Ces différences suggèrent que le fait d’avoir des fibres musculaires plus rapides contribue à la capacité du chien à communiquer efficacement avec les gens », a déclaré Burrows. « Pendant tout le processus de domestication, les humains ont peut-être élevé des chiens de manière sélective en fonction d’expressions faciales similaires aux leurs, et avec le temps, les muscles des chiens ont pu évoluer pour devenir ‘plus rapides’, ce qui profite davantage à la communication entre les chiens et les humains ».

Dans le cadre de la nouvelle approche, le fait d’avoir des fibres à contraction plus rapide permet une plus grande mobilité faciale et un mouvement musculaire plus rapide, permettant de petits mouvements comme un sourcil levé et les contractions musculaires courtes et puissantes impliquées dans les aboiements. Les fibres à contraction lente, en revanche, sont importantes pour les mouvements musculaires prolongés, comme les loups l’utilisent lorsqu’ils hurlent.

En examinant des recherches antérieures, l’équipe a découvert que les chiens avaient un muscle mimétique supplémentaire qui est absent chez les loups et qui contribue à l’expression « œil de chiot ». Les scientifiques affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer leurs découvertes, avec des méthodes pour différencier d’autres types de fibres de myosine, ce qui pourrait apporter un nouvel éclairage sur les différences anatomiques entre les chiens et les loups.

