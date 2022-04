L’image 3D du « bébé dragon » révèle des adaptations pour vivre dans l’obscurité

Une enquête publiée ce mardi (5) dans la revue GigaScience montre une vitrine d’organes sensoriels évolutifs révélés dans des images haute résolution de la tête d’un Proteus anguinus, une salamandre aveugle qui habite exclusivement les eaux souterraines des grottes karstiques d’Europe. En raison de son apparence physique unique, cet amphibien était appelé, vers 1600, le « bébé dragon » par les locaux.

Proteus anguinus, une salamandre sous-marine aveugle, est surnommée depuis des années le « bébé dragon ». Image : Lucacavalari –

Cet animal est un chef-d’œuvre évolutif d’un ensemble inhabituel d’adaptations pour survivre dans des grottes sombres. Menée par une collaboration internationale dirigée par les scientifiques tchèques Jozef Kaiser et Markéta Tesařová, la recherche visait à obtenir des informations détaillées sur ces changements évolutifs inhabituels.

À l’aide de micros tomodensitométries à rayons X (microCT) pour produire des reconstructions 3D des tissus mous de la tête de la salamandre, les scientifiques ont pu visualiser directement les changements importants qui s’étaient produits dans l’organisme de l’animal au fil du temps.

Vivant dans les karsts d’Europe centrale et du sud-est – un type de formation rocheuse organisée au cours des millénaires qui a du calcaire comme composant principal, mais on peut également trouver des compositions de marbre et de dolomite – l’olm est également connu sous le nom de « olm » ou « poisson humain ». .

Image d’un Proteus anguinus montrant un rendu 3D de la tête de l’animal. Image : Gregor Aljančič

Avec cette nouvelle étude, de nombreux détails sur les mécanismes évolutifs uniques de l’olm sont mis en lumière. De plus, comme ces images et modèles 3D sont des données numériques, les scientifiques du monde entier peuvent également y accéder et les utiliser dans leurs propres recherches, ce qui est particulièrement précieux étant donné que les échantillons physiques sont presque impossibles à partager en raison de la rareté des animaux.

Des reconstructions 3D en couleur et un modèle en ligne facile à explorer (qui est également accessible à l’aide d’un casque VR), ainsi qu’un résumé vidéo montrant des images animées en direct, aident à mettre en évidence les principaux résultats de la recherche.

En plus d’être le plus grand tétrapode des cavernes, c’est le seul amphibien européen qui vit exclusivement sous terre. C’est une créature carnivore, qui se nourrit de petits crustacés et peut avaler sa proie entière.

Le « bébé dragon » peut vivre jusqu’à 100 ans

Souvent mis en avant comme l’un des animaux aux adaptations les plus étranges pour la survie, le « bébé dragon » a une apparence physique semblable à celle d’un serpent, est incolore et peut vivre jusqu’à 100 ans. Comme il vit en milieu souterrain, une de ses adaptations est sa résistance à la faim, lui permettant de survivre jusqu’à 10 ans sans rien manger. L’animal possède également des branchies et des poumons, contrairement à la plupart des amphibiens qui, à l’âge adulte, perdent leurs branchies et sortent de l’eau.

Pour soutenir leurs recherches, les scientifiques ont utilisé, en plus de la technologie de numérisation microCT, la modélisation 3D de divers échantillons, y compris une salamandre de surface étroitement apparentée, l’axolotl. Cela a fourni aux chercheurs une gamme de données pour évaluer les changements dans la forme et la structure des organes de l’olm.

« Nous avons accédé à plusieurs collections pour couvrir les stades de développement, des larves aux spécimens adultes. Ainsi, les données peuvent être utilisées pour étudier les différences de développement et d’évolution entre les stades. De plus, rendre accessibles les données d’olm et d’axolotl permet une comparaison exemplaire entre les salamandres pédomorphes qui habitent les grottes et les surfaces », indique l’article.

Les ancêtres de l’olm vivaient à la surface et avaient des yeux fonctionnels, cependant, une fois qu’ils ont commencé à vivre dans des grottes sans lumière, la pression sélective pour conserver la vision a disparu. Le résultat fut que les organes visuels de l’olm devinrent petits et incomplets, le laissant aveugle.

En tant qu’héritage de vos ancêtres, cependant, la vision est présente dans les premiers stades de la vie et la perte de la capacité de voir se produit au cours du développement du jeune à l’adulte.

Étant donné que les données générées par les chercheurs incluent des images des têtes d’olms juvéniles et adultes, les scientifiques peuvent obtenir des informations beaucoup plus claires sur les changements et les pertes de développement visuel, y compris les changements de position, de forme et de taille, à mesure que l’animal grandit.

La perte de fonctions inutiles peut survenir au cours de l’évolution, mais si la survie nécessite de nouveaux mécanismes, de nouveaux changements physiques ou comportementaux se produisent. Pour l’olm, sans vue, d’autres organes sensoriels ont dû s’adapter pour leur permettre d’atteindre la nourriture et d’autres ressources.

Pour étudier ces changements, le groupe de recherche tchèque a effectué un microCT à différentes étapes de l’axolotl pour visualiser différentes parties du crâne et des organes sensoriels à des fins de comparaison. Ainsi, les chercheurs peuvent obtenir des détails extrêmement minutieux sur ces changements.

Lucia Mancini, scientifique à l’installation synchrotron Elettra Sincrotrone à Trieste, en Italie, et l’un des auteurs de cette étude, souligne l’importance des méthodes d’imagerie qui utilisent le rayonnement électromagnétique. « L’application de technologies d’imagerie 3D avancées peut fournir des informations sur les stratégies de vie de l’olm. En effet, grâce à l’utilisation combinée du synchrotron et des analyses en laboratoire, de futures études pourraient aider à modéliser les mécanismes d’adaptation comportementale, pour mieux comprendre l’utilisation de l’habitat.

« Les données nous permettront d’étudier les capacités perceptives à travers des modèles tridimensionnels et de rechercher des réponses comportementales en relation avec des signaux chimiques, des fréquences auditives ou l’émission de signaux », a déclaré Edgardo Mauri, chercheur au Speleovivarium Erwin Pichl, également à Trieste.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !