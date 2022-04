Le « jumeau » de Jupiter découvert par le regretté télescope spatial Kepler

Bien qu’il soit techniquement « mort » après avoir cessé de fonctionner en 2018, le télescope spatial Kepler continue de fonctionner et cette fois, il a fait une découverte très intéressante : une exoplanète située à 17 000 années-lumière de la Terre, que les astronomes appellent « le frère jumeau de Jupiter ». .

L’exoplanète en question s’appelait officiellement « K2-2016-BLG-0005Lb» (bien que « le jumeau de Jupiter » soit un surnom plus simple, avouons-le). Elle a été observée à l’origine par Kepler en 2016, ce qui en fait la planète la plus éloignée vue par le télescope, qui a répertorié 2 700 planètes confirmées au cours de ses neuf années de travail.

Lire aussi

L’exoplanète »K2-2016-BLG-0005Lb» est considéré comme un « frère jumeau » de Jupiter pour avoir une conception gazeuse, une masse et une distance d’orbite similaires à notre géante (Image : D. Specht et al, Kepler K2 )

« Kepler a également pu observer [o irmão gêmeo de Júpiter] sans interruption du temps ou de la lumière du jour, ce qui nous a permis de déterminer avec précision la masse de cette exoplanète et la distance de son orbite à l’étoile qui l’héberge », a déclaré Eamonn Kerins, astronome à l’emploi de l’Université de Manchester, à l’Université de Manchester, Royaume-Uni. « C’est fondamentalement la même chose que Jupiter en termes de masse et de position de son ‘Soleil’, qui représente environ 60% de la masse de notre propre Soleil. »

Le constat de « K2-2016-BLG-0005Lb” a également été facilité par un effet qui devient déjà une vieille connaissance du Apparence numérique: la lentille gravitationnelle. Cet effet – prédit par Albert Einstein en 1916 (l’année où le célèbre physicien a postulé sa fameuse « théorie générale de la relativité ») consiste à observer un objet dans l’espace en déformant la lumière d’une étoile située derrière lui. En gros, on regardait l’étoile et l’exoplanète passait au milieu du courant.

« Pour que nous puissions voir cet effet, vous avez besoin d’un alignement presque parfait entre le système planétaire devant et l’étoile en arrière-plan », a déclaré Kerins. « La chance qu’une étoile passant derrière soit affectée de cette manière est d’une sur des dizaines de millions. Mais il y a des centaines de millions d’étoiles vers le centre de notre galaxie. Donc, Kepler s’est essentiellement « assis et a attendu » que quelque chose se produise pendant trois mois.

Ces « trois mois » d’observation ont été les données observées par les scientifiques de Manchester. L’équipe a travaillé avec Ian McDonald, un autre astronome de la même université, qui a développé un nouvel algorithme de recherche qui a trouvé cinq candidats pour les corps planétaires – dont un montrant tous les signes d’une exoplanète. Les mêmes signaux ont été corroborés par plusieurs télescopes à la surface de la Terre, confirmant la découverte.

« Kepler n’a pas été conçu pour trouver des planètes par lentille gravitationnelle, donc le fait qu’il ait réussi à le faire est assez spectaculaire », a déclaré Kerins, qui a noté que les futurs lancements, tels que Nancy Grace Roman (NASA) et Euclid (ESA) devrait tirer le meilleur parti de cet effet et, par conséquent, nous permettre d’étudier plus en détail cette exoplanète, en plus d’en découvrir des milliers d’autres.

Un article avec la nouvelle découverte est disponible pour pré-examen sur arXiv et devrait être publié sur Avis mensuels de la Royal Astronomical Society après examen.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !