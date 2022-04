La sonde de la NASA qui enquêtera sur l’astéroïde réussit à tester la simulation des conditions spatiales

Préparée par la NASA pour étudier l’une des premières roches spatiales découvertes, la mission Psyché a franchi une nouvelle étape importante vers le lancement, prévu en août. Le vaisseau spatial a été testé pour s’assurer qu’il peut fonctionner dans les conditions extrêmes auxquelles il sera confronté lors de son voyage vers 16 Psyché – l’astéroïde riche en métaux qui a donné son nom à la mission.

Illustration du vaisseau spatial Psyché. Image : NASA/JPL-Caltech/ASU

Comme on le sait, les conditions que subit un engin spatial sont extrêmes et vont du tremblement violent et de la cacophonie du lancement, en passant par le choc de la séparation du véhicule de propulsion, aux variations extrêmes de température à l’intérieur et à l’extérieur des rayons du soleil, en plus du vide de l’espace. Avant le lancement, les ingénieurs font de leur mieux pour reproduire ces conditions difficiles dans une série de tests rigoureux pour s’assurer que le vaisseau spatial peut y résister.

Selon l’agence spatiale américaine, le vaisseau spatial Psyche vient de terminer son gant de tests électromagnétiques, de vide thermique, de vibrations, de chocs et acoustiques au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud. Psyché a été jugé en bonne santé et prêt à procéder à la libération.

Le vaisseau spatial Psyche de la NASA dans la chambre à vide ultra-résistante du Jet Propulsion Laboratory de l’agence, où il a subi des tests de conditions spatiales critiques. Image : NASA/JPL-Caltech

« C’est la preuve que tout le monde a bien fait son travail. Pas seulement ceux qui ont apporté du matériel de vol pour les opérations d’assemblage, de test et de lancement [ATLO, na sigla em inglês], mais aussi l’équipe ATLO pour tout mettre en place », a déclaré Randy Lindemann, un ingénieur JPL qui a supervisé les tests dynamiques de Psyche, qui comprennent des tests de vibration, de choc de séparation et acoustiques. « Les tests montrent que oui, le vaisseau spatial peut voler. »

Désormais, Psyché sera transporté du JPL au Kennedy Space Center en Floride, où il restera à être lancé depuis Cap Canaveral. La période de lancement s’ouvre le 1er août et neuf mois après avoir quitté l’atmosphère terrestre, Psyché doit traverser Mars.

Le vaisseau spatial utilisera l’attraction gravitationnelle de la planète rouge comme une « fronde » vers sa cible, 16 Psyché, qui se trouve dans la ceinture principale d’astéroïdes.

C’est un voyage d’environ 2,4 milliards de kilomètres. Le vaisseau spatial arrivera sur l’astéroïde en 2026 et passera 21 mois à collecter des données scientifiques sur des orbites progressivement plus basses. Les scientifiques pensent que la roche spatiale pourrait être constituée en grande partie de métal provenant du noyau d’un planétésimal, un élément constitutif des planètes rocheuses de notre système solaire. Selon la NASA, une enquête plus approfondie à ce sujet pourrait nous en dire plus sur la formation de notre propre planète.

Le vaisseau spatial Psyche de la NASA avant d’être positionné dans la chambre à vide ultra-résistante du Jet Propulsion Laboratory (JPL). Image : NASA/JPL-Caltech

Pour ce faire, la sonde doit d’abord y arriver, c’est pourquoi les tests sont si cruciaux. Les ingénieurs appellent ce régime particulier des « essais environnementaux », car le vaisseau spatial est soumis à une simulation de l’environnement difficile auquel il devra survivre.

La campagne a commencé en décembre par des tests électromagnétiques, pour s’assurer que le vaisseau spatial fonctionne correctement dans les conditions électriques et magnétiques de l’espace – et que les composants électriques et magnétiques qui composent le vaisseau spatial sont compatibles et n’interfèrent pas les uns avec les autres.

L’équipe a ensuite roulé le vaisseau spatial dans la chambre à vide ultra-robuste de 26 mètres sur 8 mètres du JPL pour les tests de vide thermique (TVC). Tout l’air a été aspiré hors de la chambre pour reproduire le vide sans air de l’espace. Ce test garantit que le vaisseau spatial peut survivre au vide du cosmos et aide les ingénieurs à voir comment le vaisseau spatial se réchauffe et se refroidit sans mouvement d’air pour l’aider à réguler sa température.

« Ici sur Terre, lorsque vous avez de l’air autour du vaisseau spatial, cela change la façon dont la chaleur se déplace autour de lui. Imaginez avoir un ventilateur soufflant sur vous qui change votre température. Dans l’espace, nous n’avons pas ce genre de mouvement thermique », a déclaré Kristina Hogstrom, ingénieure en systèmes de vol au JPL, qui a aidé à diriger les tests TVAC de Psyche.

Dans l’espace, les températures autour du vaisseau spatial fluctueront énormément. Pendant les premières heures après le lancement, le matériel sera chaud, quand il est encore proche de la Terre et face au Soleil, surtout avec son électronique en marche. Plus tard, lorsque le vaisseau spatial s’éloignera du Soleil, il connaîtra un froid intense, en particulier lorsqu’il volera dans l’ombre de l’astéroïde.

Ainsi, pendant 18 jours de tests TVAC, les ingénieurs ont exposé le vaisseau spatial aux conditions les plus froides et les plus chaudes qu’il connaîtra en vol, pour prouver qu’il est capable de réguler sa propre température en ouvrant et fermant ses volets et en utilisant des couvertures isolantes, des radiateurs électriques et un réseau de tubes qui transportent un fluide pour déplacer la chaleur. Tous ces appareils sont testés pour s’assurer qu’ils fonctionneront en vol.

Selon la NASA, TVAC n’est pas seulement un test de résistance. Les données sur le fonctionnement du vaisseau spatial aident les ingénieurs à affiner les modèles qui seront utilisés lorsque Psyche est en vol afin qu’ils puissent mieux comprendre comment il se comporte.

Après le test Psyché dans la chambre TVAC est venu le test dynamique, qui comprenait les vibrations, les chocs et l’acoustique. Lors des tests de vibration, le vaisseau spatial est secoué à plusieurs reprises – de haut en bas et d’un côté à l’autre. Le crash test garantit que le vaisseau spatial ne sera pas endommagé par l’impulsion soudaine qu’il subira lorsqu’il se séparera de la fusée après le lancement.

Enfin, le test acoustique garantit que Psyche peut résister au boom du lancement, lorsque le bruit de la fusée est si fort qu’il peut en fait endommager le matériel si un navire n’est pas assez résistant. Dans la chambre acoustique du JPL, le vaisseau spatial était attaché et soufflé avec un bruit cent fois plus fort qu’un concert de rock.

