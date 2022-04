Ce soir le croissant de Lune rencontre les Pléiades dans le ciel : comment observer la splendide conjonction

Après 20h00 ce soir dans le ciel occidental une spectaculaire conjonction astrale entre le croissant de lune et les Pléiades sera visible.

Pléiades et croissant de lune. Crédit : Andrea Centini

Le mardi 5 avril 2022 au soir, nous pourrons admirer dans le ciel une magnifique conjonction astrale entre un très fin croissant de lune et l’amas d’étoiles ouvert des Pléiades. Le duo céleste se produira à quelques heures de la valse entre Mars et Saturne, qui s’est déroulée à l’aube ce matin. Comme à cette période de l’année les planètes ne sont clairement visibles que peu avant l’aube, la conjonction entre le croissant de Lune et les Pléiades est le seul soir de tout le mois d’avril. Les cinq « câlins » suivants auront tous lieu tôt le matin. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Comme l’indique l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI) dans la colonne sur le « ciel du mois », la Nouvelle Lune – ou nouvelle lune – s’est produite le 1er avril à 08h24, donc le croissant de lune au firmament de ce soir sera être encore assez maigre (la Pleine Lune est attendue à 20h55 le 16 avril). Même si la Lune est visible dans le ciel toute la journée, pour observer la conjonction astrale il faut attendre que les rayons du soleil cèdent la place à l’obscurité. Les Pléiades, connues sous le nom de Sette Sorelle, Chioccetta ou M45 selon le catalogue Messier, deviendront visibles peu après 20h00 heure de Rome, également en fonction de la quantité de pollution lumineuse dans la zone d’observation. Plus il fait sombre, plus le nombre d’étoiles visibles dans l’amas ouvert, certainement l’un des plus beaux du ciel profond, est important.

La simulation de la conjonction ce soir. Crédit : Stellarium

La Lune et les Pléiades seront visibles à l’Ouest, au cœur de la constellation du Taureau. Il faudra environ trois heures et demie pour profiter de la valse céleste, sachant que la lune devrait se coucher juste après minuit, tandis que l’amas d’étoiles disparaîtra au-delà de l’horizon une demi-heure plus tôt. Pour rendre le spectacle encore plus suggestif la présence proche de l’étoile orange géante Aldebaran, la plus brillante de la constellation du Taureau. Les trois objets, qui formeront un beau triangle céleste, pourront être observés à l’œil nu en toute sécurité, surtout dans un ciel très sombre, cependant, pour mieux apprécier les Pléiades, de bonnes jumelles ou un télescope sont tout de même recommandés.

Si vous avez un appareil photo, le conseil est de prendre quelques clichés en pose longue à l’aide d’un trépied (ou encore mieux avec un astro-tracker motorisé), pour faire ressortir les merveilleuses nébuleuses à réflexion bleue qui entourent les Sept Sœurs. Pour admirer la prochaine conjonction astrale il faudra attendre l’aube du 24 avril, lorsque la Lune décroissante rencontrera le « seigneur des anneaux » Saturne au Sud-Est, au coeur de la constellation du Capricorne.