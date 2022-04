Des photos de Mars montrent un complexe de cratères avec plusieurs couches de glace

L’Agence spatiale européenne (ESA) a partagé des images de Utopie Planitiale plus grand bassin d’impact du système solaire, et les nouvelles photos sont très détaillées du complexe du cratère, montrant notamment plusieurs couches de glace.

Les photos ont été prises par la sonde mars express, lancé en juin 2003. La mission de notre objet est d’imager toute la surface de Mars, offrant aux scientifiques du monde entier un ensemble d’études très détaillées. Normalement, la sonde produit des photos avec une résolution de 10 mètres (m) par pixel, mais les zones sélectionnées passent en « super résolution », avec 2 m par pixel.

Photos des calottes glaciaires et de la sédimentation Utopie Planitiasur Mars : le plus grand bassin d’impacts du système solaire a apporté plusieurs agents chimiques qui ont modifié la topographie de la planète rouge (Images : ESA/Disclosure)

la région de Utopie Planitia il fait environ deux fois la taille de notre désert du Sahara et est pulvérisé par des cratères provenant de divers impacts tout au long de la longue histoire de Mars. Les nouvelles photos montrent plusieurs dépôts de glace et de poussière cosmique qui se sont formés dans la région, qui est également le site d’atterrissage du rover chinois. Zhuong.

« Cette plaine a été théoriquement formée par un mélange de sédiments, de lave et de substances volatiles (celles qui se transforment facilement en vapeur, comme l’azote, le dioxyde de carbone, l’hydrogène et l’eau) », le tout transporté à la surface de Mars par l’eau, les vents , et l’eau, d’autres processus », a déclaré l’ESA dans un communiqué publié sur son site officiel.

Même en ce qui concerne le Utopie Planitia, ces dépôts ont probablement commencé à arriver il y a environ 10 millions d’années. À l’époque, la planète rouge avait un axe plus incliné – un peu comme celui de la Terre, soit dit en passant – ce qui permettait à la neige de tomber fréquemment. Avec l’ajustement de l’axe, la neige a fini par migrer vers ce qui sont maintenant ses pôles, et la plaine s’est retrouvée avec seulement la glace qui restait.

Selon l’ESA, l’étude de la glace sur Mars permet d’en savoir plus sur son histoire géologique. Bien qu’aujourd’hui son paysage soit principalement un désert avec plusieurs formations rocheuses et montagnes, il fut un temps – il y a des milliards d’années – où la planète rouge abritait de grands lacs et plans d’eau. Des missions telles que le rover Perseverance (NASA), soit dit en passant, enquêtent sur cette histoire à la recherche de signes de vie ancienne.

« Découvertes essentielles [feitas pelo Mars Express] inclure la présence de minéraux qui ne se forment qu’en présence d’eau; la détection de dépôts d’eau gelée sous la surface et des preuves suggérant que le volcanisme sur Mars était actif jusqu’à ces derniers temps », a déclaré l’ESA.

