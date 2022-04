Lancement réussi d’un satellite environnemental allemand de haute précision

Vendredi soir, le satellite environnemental allemand EnMAP (Environmental Analysis and Mapping Program) a été lancé avec succès dans l’espace, décollant de Cap Canaveral, en Floride, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. .

L’équipe scientifique de la mission EnMAP du Centre allemand de recherche géoscientifique de Potsdam a célébré les minutes passionnantes avant et pendant le lancement avec un événement diversifié et informatif.

Le satellite EnMAP logé dans la chambre d’essai, quelques jours avant le lancement. Photo : OHB System AG, GFZ

Des conférences, des conférences et des émissions en direct ont rendu public le contexte scientifique, de nombreuses années de préparation et divers domaines d’application actuels et futurs de la mission. Le maire de Potsdam, Mike Schubert, s’est également joint à l’événement, qui était tout aussi enthousiaste et a félicité le lancement réussi.

Au cours des prochaines années, la mission hyperspectrale prendra des photos de la surface de la Terre dans environ 250 couleurs (bandes spectrales) et collectera ainsi des informations sur l’état de la végétation, des sols et des eaux avec plus de précision que jamais. Même les changements à court terme peuvent être enregistrés à l’aide du satellite, qui a à peu près la taille d’une garde-robe.

La mission environnementale EnMAP est dirigée par l’Agence spatiale allemande au Centre aérospatial allemand (DLR), pour le compte du ministère de l’Économie et de la Protection du climat (BMWK), sous la direction scientifique du Centre allemand de recherche géoscientifique (GFZ) à Potsdam. Le satellite et l’instrument hyperspectral ont été développés et construits par OHB-System AG, pour un coût total d’environ 300 millions d’euros (environ 1,5 milliard de reais).

Les effets de la crise climatique pourraient être surveillés par le satellite EnMAP

« Sans observer la Terre depuis l’espace, il serait très difficile de quantifier l’étendue mondiale de la crise climatique et ses conséquences », déclare Anna Christmann, commissaire à l’espace aérien du gouvernement fédéral. « La puissante et innovante mission satellite EnMAP du DLR et du GFZ nous fournira des informations précises sur l’état des écosystèmes terrestres grâce à son imagerie hyperspectrale. Cela nous aidera à enregistrer les effets de la crise climatique, la perte de biodiversité et la pollution de l’environnement. Avec EnMAP, l’Allemagne apporte une contribution importante à la technologie spatiale européenne et à une planète intacte.

Niels Hovius, directeur scientifique par intérim du GFZ, souligne l’importance scientifique de la mission et des diverses applications, qui vont « de l’exploration par dynamitage et de la cartographie des sols à la surveillance de la qualité de l’eau, à la détection précoce du stress des plantes et à l’enregistrement de la pollution de l’environnement ».

EnMAP fournira des données importantes pour déterminer avec précision les conséquences du changement climatique et d’autres changements environnementaux sur Terre. « Le lancement est une étape importante dans l’histoire de GFZ. Les collègues du GFZ travaillent sur le programme de recherche de la mission en collaboration avec le groupe consultatif scientifique international EnMAP depuis de nombreuses années », a déclaré Hovius.

D’après le site Physique, l’équipe de Potsdam coordonne également le grand projet EnMAP-PI pour la préparation scientifique et le soutien aux missions. Cela comprend, entre autres, le développement d’outils logiciels open source pour l’analyse des données hyperspectrales, la validation indépendante des données EnMAP et un large éventail d’activités de formation et de mise en réseau pour la communauté des utilisateurs.

Des caméras spéciales à bord du satellite fournissent des images de la surface de la Terre dans plus de deux cents bandes de longueurs d’onde étroites et contiguës, appelées images hyperspectrales. Avec ces données spectrales à haute résolution, la Terre peut être observée avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. Pour vous donner une idée, les minéraux ou les polluants peuvent être détectés et identifiés, les plantes peuvent être déterminées et leur apport en nutriments surveillé, et même le degré de pollution de l’eau peut être détecté.

