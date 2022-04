Le réchauffement climatique affecte même les profondeurs de l’océan

Même les profondeurs de l’océan ne sont pas à l’abri des effets du réchauffement climatique. L’affirmation provient d’une nouvelle étude qui a examiné les données de la Terre il y a 66 milliards d’années dans 293 régions maritimes, qui a utilisé ces nouvelles informations pour analyser la relation entre les différents degrés de force des courants océaniques les plus profonds et les changements de température de la planète. .

Spoiler : la découverte n’est pas bonne du tout. L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique géologie.

Au fond de l’océan, les mouvements des courants marins sont directement influencés par la température terrestre : avec l’avancée du réchauffement climatique, ils ont tendance à augmenter et, avec eux, les effets jusqu’ici seront plus évidents (Image : divedog/ )

La méthode utilisée par les chercheurs s’est avérée bien plus efficace que les images satellites des 30 dernières années – la manière la plus traditionnelle d’analyser l’impact du réchauffement climatique sur le fond de l’océan – car elle offre non seulement beaucoup plus d’informations, mais aussi une plus grande précision de leur part.

« Les données satellitaires couramment utilisées pour créer des modèles océaniques s’étendent sur quelques décennies, ce qui nous donne une très mauvaise compréhension des variations océaniques à long terme », a déclaré la géologue spécialiste de la sédimentation Adriana Dutkiewicz de l’Université de Sydney en Australie. « Cela nous a amenés à regarder les archives géologiques des profondeurs pour déchiffrer ces changements. »

Selon elle, l’équipe de chercheurs a découvert qu’au cours des 13 derniers millions d’années, à mesure que la Terre se refroidissait, les « hiatus » (le nom donné aux petites failles dans les couches sédimentaires) devenaient moins fréquents. En d’autres termes, la vitesse des processus naturels comme l’érosion a beaucoup ralenti.

Comparativement, la période suivant le refroidissement de la Terre, où la température moyenne de la planète a augmenté, a montré que les mouvements de l’océan étaient beaucoup plus intenses et moins espacés entre eux. À cette époque, la Terre serait entre trois et quatre degrés Celsius (3 °C à 4 °C) plus chaude qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Et quel rapport avec le réchauffement climatique ? Eh bien, des études antérieures montrent que lorsque la température moyenne de la Terre augmente, davantage de carbone se retrouve piégé dans l’océan. Comme nous vivons dans un environnement où la température a augmenté en raison de l’action humaine, la tendance est que beaucoup plus de carbone restera dans les eaux, chauffant efficacement les choses là-bas et provoquant de nouvelles lacunes.

Les courants océaniques profonds ne sont pas loin de nous, malgré le nom trompeur de certains : les conditions météorologiques et la répartition de la vie marine en sont directement impactées. Et comme notre période est déjà très chaude…

« Si nous avançons l’horloge de cette époque à aujourd’hui, des études indépendantes de données satellitaires suggèrent que les circulations océaniques sont devenues plus intenses au cours des 20 ou 30 dernières années, ce qui confirme davantage nos résultats », a déclaré Dietmar Müller, également de Sydney.

L’étude doit maintenant être approfondie pour que les scientifiques évaluent quel sera l’impact possible de cela par rapport au réchauffement climatique.

