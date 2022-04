La protoplanète imagée par Hubble défie la méthode conventionnelle de formation des planètes

Une protoplanète nommée « AB Aurigae B» a été photographié par le télescope spatial Hubble, et c’est une pièce intrigante pour les astronomes du monde entier : techniquement, c’est encore une planète en formation, en orbite autour d’une simple étoile de deux millions d’années, décrite par les experts qui l’ont analysée comme « le fruit d’un processus intense et violent ».

Ce processus est connu sous le nom d’« instabilité du disque » et, à ce jour, n’a jamais été directement observé. La découverte d’AB Aurigae B ajoute cependant plus de preuves à la théorie : « la nature est intelligente ; il peut produire des planètes dans un certain nombre de formes différentes », a déclaré Thayne Currie de Télescope Subaru et Eureka Scientificqui signe la paternité principale de l’étude.

