La recherche identifie « l’alcoolisme » chez les singes – et cela en dit long sur les humains

Lors de l’analyse du régime alimentaire des singes araignées aux mains noires (Ateles geoffroyi) au Panama, les chercheurs ont découvert que les fruits de palmier que ces animaux mangent régulièrement contiennent de petites doses d’éthanol.

Des échantillons d’urine de deux des singes araignées ont également révélé des métabolites spécifiques de l’éthanol, ce qui suggère que l’alcool ne se contente pas de traverser leur corps, mais qu’il est absorbé et utilisé d’une manière ou d’une autre.

Une nouvelle étude vient renforcer l’hypothèse du singe ivre, avancée par un biologiste américain en 2000. Image : Jan Tobolka –

« Pour la première fois, nous avons pu montrer sans l’ombre d’un doute que les primates sauvages, sans intervention humaine, consomment des fruits contenant de l’éthanol », a déclaré la primatologue Christina Campbell de la California State University, auteur de la recherche publiée dans Science ouverte de la Société royale. « Ce n’est qu’une étude, et il reste encore beaucoup à faire, mais il semble qu’il y ait peut-être une part de vérité dans cette hypothèse du » singe ivre « . »

L’hypothèse du singe ivre a été avancée pour la première fois par le biologiste de l’UC Berkeley, Robert Dudley, en 2000. Il affirme que la forte attirance que les singes manifestent pour l’odeur et le goût de l’éthanol est un avantage évolutif qui leur permet de chasser les fruits mûrs, en les dévorant avant. d’autres animaux peuvent les atteindre.

L’appétit pour l’alcool identifié chez nos ancêtres n’est plus bénéfique chez l’homme

Ce même besoin d’éthanol existe dans notre propre espèce, mais sans exploiter les avantages nutritionnels du fruit entier. Au lieu de cela, les humains ont appris à distiller des éléments, et « l’appétit autrefois avantageux pour l’alcool » observé chez nos ancêtres primates est maintenant devenu un danger pour notre bien-être.

C’est une idée intéressante, mais jusqu’à présent, les preuves de cette hypothèse ont été limitées et surtout anecdotiques. Des chimpanzés sauvages (pan troglodytes), par exemple, ont été capturés en train de manger de la sève de palmier fermentée, et dans cette sève ont ensuite été trouvés des concentrations d’éthanol de près de 7 %. Cependant, on ne sait pas si l’éthanol lui-même attire les chimpanzés vers le fruit.

L’enquête menée au Panama est la première à mesurer directement la consommation de fruits à teneur en éthyle par les primates. Des singes araignées en captivité ont déjà montré une sensibilité aux odeurs de fruits mûrs qui contiennent de l’éthanol, mais c’est la première étude qui montre la consommation préférentielle de ces fruits dans la nature.

Selon la recherche, les singes araignées non seulement mangent beaucoup de fruits contenant de l’éthanol, mais ils semblent également métaboliser les sucres fermentés. « Les singes consommaient probablement les calories des fruits avec de l’éthanol », explique Campbell. « Ils obtiendraient plus de calories des fruits fermentés que des fruits non fermentés. Plus il y a de calories, plus il y a d’énergie.

Une propension similaire peut également exister chez l’homme. En fait, les fruits consommés par les singes araignées sont les mêmes fruits utilisés par les populations humaines indigènes d’Amérique centrale et du Sud pour fabriquer la chicha, qui est une boisson alcoolisée fermentée.

Lorsque la levure se nourrit de sucre, elle produit de l’alcool, probablement pour combattre d’autres concurrents. Le composé volatil flotte alors dans l’air, attirant des animaux comme nous vers la collation juteuse. Plus nous mangeons de fruits fermentés, plus nous obtenons d’énergie et peut-être plus nous sommes « ivres ».

Dans le cas des singes araignées, cependant, Dudley soupçonne qu’il y a peu d’ivresse. Les fruits partiellement consommés que les chercheurs ont testés ne contenaient qu’un ou deux pour cent d’éthanol. « Ils ne se saoulent probablement pas, car leurs tripes se remplissent avant d’atteindre le niveau d’ivresse », explique Dudley.

«Mais cela procure des avantages physiologiques. Peut-être aussi y a-t-il un avantage antimicrobien dans les aliments qu’ils consomment, ou l’activité de la levure et des microbes peut pré-digérer le fruit.

Les singes et les humains partagent un gène qui fait fonctionner l’enzyme éthanol

S’il y a un avantage évolutif à l’alcool, transmis sur des dizaines de millions d’années par un ancêtre commun entre nous et les primates modernes, apparaîtrait-il dans l’ADN d’un animal ? Les scientifiques disent oui. Les gènes codés pour le métabolisme de l’éthanol sont répandus chez les mammifères qui mangent des fruits et du nectar. En fait, les humains, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles partagent une mutation dans un gène qui améliore une enzyme éthanol de 40 fois.

Les avantages que ce gène procure finalement aux animaux restent à rechercher, mais l’accès à des calories supplémentaires leur a probablement donné un avantage évolutif dans un environnement où trouver des calories nécessite beaucoup de travail.

« Étant donné que la sélection positive dans ces gènes codant pour le métabolisme de l’éthanol a été importante parmi les espèces de mammifères qui consomment plus généralement des fruits et du nectar, la consommation naturelle de glucides fermentés est susceptible d’être plus répandue qu’on ne le pense actuellement », concluent les auteurs.

