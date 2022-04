Selon l’OMS, 99% de la population mondiale respire un air de mauvaise qualité

Appelant à une action plus urgente et plus efficace pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles, qui génèrent des polluants qui causent des problèmes respiratoires et de circulation sanguine et entraînent des millions de décès évitables chaque année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un avertissement important. : 99% de la population mondiale respire un air de mauvaise qualité.

Cela signifie que presque tout le monde dans le monde respire un air qui ne répond pas aux normes de qualité exigées par l’institution.

Selon l’OMS, presque tout le monde dans le monde respire un air de très mauvaise qualité. Image : Hung Chung Chih –

Environ six mois après avoir resserré ses directives sur la qualité de l’air, l’OMS a publié lundi une mise à jour de sa base de données sur la qualité de l’air qui est basée sur des informations provenant d’un nombre croissant de villes et de régions du monde.

Et cette mise à jour est à l’origine de ces données alarmantes selon lesquelles 99 % de la population mondiale respire un air qui dépasse ses limites et est souvent rempli de particules qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons, pénétrer dans les veines et les artères et provoquer des maladies. Selon l’enquête, la qualité de l’air est la plus mauvaise dans les régions de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est, suivies par l’Afrique.

« Après que le monde traverse une pandémie, il est inacceptable d’avoir encore 7 millions de décès évitables et d’innombrables années de bonne santé perdues à cause de la pollution de l’air », a déclaré Maria Neira, directrice du Département de l’environnement, du changement climatique et de la santé de l’OMS dans un communiqué. . « Cependant, de nombreux investissements continuent d’être investis dans un environnement pollué plutôt que d’être appliqués à un air propre et sain. »

La base de données, qui considère traditionnellement deux lignes directrices – PM2,5 et PM10 – comprenait pour la première fois des mesures terrestres de dioxyde d’azote. La dernière version de la base de données a été publiée en 2018.

Provenant principalement de la combustion de carburant générée par l’homme, comme dans la circulation automobile, le dioxyde d’azote est plus courant dans les zones urbaines. L’exposition peut entraîner des maladies respiratoires comme l’asthme et des symptômes comme la toux, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires, ainsi que davantage d’admissions à l’hôpital et aux urgences. Selon l’OMS, les concentrations les plus élevées ont été trouvées dans la région de la Méditerranée orientale.