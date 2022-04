Le premier vol habité privé d’Axiom Space, la mission Ax-1 à nouveau retardée

Initialement prévue pour le 30 mars puis reportée au 3 avril, la mission Ax-1, le premier vol habité privé d’Axiom Space sans la présence d’un astronaute actif de la NASA, a subi un énième report. . L’équipage, qui devait se rendre dans l’espace à bord d’une fusée SpaceX mercredi prochain (6), se rendra désormais, semble-t-il, vendredi (8).

La mission Ax-1 emmènera quatre astronautes d’Axiom Space à la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Image : SpaceX/Reproduction

Lors de ce vol, quatre astronautes se dirigeront vers la Station spatiale internationale (ISS), où ils ont l’intention de mener des expériences scientifiques. Parmi eux figureront l’ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría en tant que commandant, le magnat de l’immobilier et pilote de voltige Larry Connor en tant que pilote, ainsi que l’entrepreneur en musique et développement durable Mark Pathy et l’investisseur et ancien Israel Eytan Stibbe en tant qu’experts de mission. Ils rejoindront l’équipe actuelle du laboratoire orbital à un moment tendu et délicat, alors que l’avenir du partenariat de trois décennies entre la Russie et les États-Unis est incertain.

Selon le plan de mission, la durée du voyage, entre aller-retour, séjour et retour, sera de 10 jours. Le lancement se fera depuis le Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, à 12h17, heure de Brasilia.

De gauche à droite : Larry Connor, Michael López-Alegria, Mark Pathy et Eytan Stibbe, membres d’équipage de la mission Ax-1 d’Axiom Space. Image : Axiom Space/Divulgation

Axiom Space, basé au Texas, qui prévoit d’exploiter sa propre station spatiale à l’avenir, n’a pas donné de raison pour ce retard supplémentaire, mais il est probable que cela ait quelque chose à voir avec les événements imprévus qui ont retardé le test humide du méga- fusée SLS.

Si tout se passe comme prévu, la capsule Crew Dragon de SpaceX avec équipage arrivera à la station spatiale samedi (9) à 8h30. « À la fin de la semaine dernière, le vaisseau spatial Dragon de SpaceX est arrivé au hangar du complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, où il était amarré à la fusée Falcon 9. L’équipe poursuit les travaux de traitement de pré-lancement dans le hangar avant le véhicule. déploiement mardi », lit-on dans un communiqué d’Axiom. La société a ajouté que le test de séchage de la fusée devrait désormais avoir lieu mercredi, suivi d’un test de tir statique intégré le même jour.

Il y a actuellement sept personnes à bord de l’ISS : trois astronautes américains (Raja Chari, Kayla Barron et Thomas Marshburn), l’astronaute allemand Matthias Maurer et trois cosmonautes russes (Sergey Korsakov, Oleg Artemyev et Denis Matveev).

