Les sécheresses éclair sont celles qui arrivent soudainement, détruisant le sol en quelques jours à quelques semaines. Ces événements peuvent anéantir les cultures et causer d’énormes pertes économiques, et la vitesse à laquelle ils dévastent le paysage, selon les scientifiques, augmente.

Des chercheurs de l’Université de technologie du Texas, de l’Université du Texas à Austin (États-Unis) et de l’Université polytechnique de Hong Kong (Chine) ont constaté que si le nombre de sécheresses éclairs ou éclairs est resté stable au cours des deux dernières décennies, plus de ils arrivent plus vite.

Les scientifiques indiquent que la hausse des températures mondiales est la principale raison de l’accélération des sécheresses. Image : Joseph Kreiss –

À l’échelle mondiale, les sécheresses les plus rapides ont augmenté d’environ 3 % à 19 %. Et dans les endroits particulièrement sujets aux sécheresses éclairs – comme l’Asie du Sud et du Sud-Est et le centre de l’Amérique du Nord – cette augmentation est d’environ 22% à 59%.

À Jackson School Zong-Liang Yang, professeur à l’UT et co-auteur de la recherche, publiée dans Communication Nature, la hausse des températures mondiales est probablement à l’origine de ce démarrage plus rapide. Il a ajouté que les résultats de l’étude soulignent l’importance de comprendre ces phénomènes et de se préparer à leurs effets. « Chaque année, nous assistons à des épisodes de réchauffement record, et c’est un bon précurseur de ces sécheresses », a déclaré Yang. « L’espoir et le but de cette recherche est de minimiser les effets nocifs. »

Dirigée par le doctorant Yamin Qing et le professeur Shuo Wang, tous deux de l’Université polytechnique de Hong Kong, l’étude est d’une grande importance étant donné que les sécheresses éclair sont relativement nouvelles pour la science. Les progrès de la technologie de télédétection au cours des deux dernières décennies ont permis de révéler de plus en plus de cas d’assèchement rapide des sols.

Comme son nom l’indique, les sécheresses éclair sont de courte durée, ne durant généralement que quelques semaines ou quelques mois. Mais lorsqu’ils se produisent pendant des saisons de croissance critiques, ils peuvent provoquer des catastrophes, par exemple, à l’été 2012, une sécheresse éclair dans le centre des États-Unis a détruit une récolte de maïs myrhé, entraînant une perte estimée à 35,7 milliards de dollars. .