Les raies manta et les cichlidés sont capables d’additionner et de soustraire, selon une étude

Une étude publiée dans la revue Nature montre que les raies d’eau douce et les poissons cichlidés peuvent effectuer de petites opérations arithmétiques, étant effectivement capables d’additionner et de soustraire des nombres plus petits comme le font certains mammifères, reptiles et oiseaux.

La recherche a examiné les raies pastenagues de l’espèce « Moteur potamotrygon » et du poisson zèbre de mbunade la famille cichlidé. Selon le matériel, la capacité arithmétique des animaux est indépendante de la « mémoire ». En d’autres termes, ils n’avaient pas besoin de regarder un autre individu effectuer une opération pour l’apprendre.

Les raies d’eau douce, comme les poissons cichlidés, sont capables d’ajouter ou de soustraire des nombres plus petits – une capacité qu’elles ont développée sans aucun besoin apparent, selon l’étude (Image : slowmotiongli/)

«Les individus ont non seulement appris à choisir le nombre le plus élevé ou le plus bas en fonction de la couleur; au contraire, leurs apprentissages étaient spécifiques à leur capacité à en ajouter un ou à en soustraire un », a déclaré la zoologiste de l’Université de Bonn et co-auteur de l’étude Vera Schluessel.

La méthode suivie est relativement simple : les scientifiques montraient aux raies et aux poissons de petites cartes avec un certain nombre de figures géométriques, puis les animaux devaient choisir une porte qui cachait une récompense. Par exemple, les animaux ont réalisé qu’une carte avec trois triangles bleus signifiait que la récompense était derrière la porte avec quatre triangles – ils en ont ajouté un.

Les raies étaient désavantagées par rapport aux poissons : trois des huit individus testés ont découvert la « technique », tandis que six des huit poissons ont réussi à « faire le calcul ». D’un autre côté, tous les animaux étaient étonnamment doués pour le processus : 94 % des animaux ont réussi le processus d’addition et 89 % ont réussi le processus de soustraction. En fait, les premiers leur sont venus plus facilement que les seconds : faire le « moins compte » a nécessité plus de sessions de formation.

La conclusion est que, même si leurs habitats naturels respectifs ne nécessitent pas cette connaissance, les animaux sont capables de la développer au besoin : les deux espèces – raies et poissons – sont des prédateurs opportunistes – ils ne chassent pas leurs proies, mais attendent qu’elles apparaissent dans leur rayon d’action. Cependant, rien dans leurs habitudes alimentaires ou leurs capacités de reproduction ne les oblige à effectuer des opérations arithmétiques.

Autrement dit : cette capacité peut leur être utile pour certaines demandes que nous n’avons pas encore identifiées.

« Une question plus intéressante est de savoir pourquoi les animaux tels que les poissons sont encore communément considérés comme des » primitifs « ou des » vertébrés inférieurs « », lit-on dans un extrait de l’étude. « Il nous semble évident que les poissons, avec leurs capacités cognitives et leur statut d’animaux sensibles, doivent être réévalués, notamment en tenant compte des risques anthropiques. [causados pelo homem] auxquels ils sont confrontés chaque jour.

Avec la conclusion de l’étude, les raies et les poissons rejoignent les abeilles – les seuls autres animaux non mammifères, non aviaires et non reptiliens capables d’effectuer des opérations mathématiques.

