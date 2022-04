Les pannes de foudre et de pressurisation retardent l’essai humide de la méga-fusée de la NASA se dirigeant vers la Lune

Vendredi dernier (1er), sur la rampe de lancement 39B du Kennedy Space Center de la NASA, l’agence a commencé un test critique de son système de lancement spatial (SLS) complet, y compris un compte à rebours simulé, tandis que l’agence se prépare à renvoyer des humains sur la Lune à bord du méga-fusée.

L’énorme fusée SLS de la mission Artemis-1 s’est illuminée au crépuscule au sommet d’une rampe de lancement mobile en route vers la rampe de lancement 39B du bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center en Floride. Image : NASA

Connu sous le nom de « wet test », il s’agit du dernier test majeur avant la mission Artemis-1, un vol sans pilote d’une durée estimée à 26 jours, au cours duquel la fusée et la capsule Orion seront évaluées dans une trajectoire circumlunaire, c’est-à-dire , autour de la Lune.

Le test humide sert à démontrer la capacité de l’équipe à charger du carburant cryogénique dans la fusée, à effectuer un compte à rebours de lancement et à s’entraîner à retirer en toute sécurité le propulseur (c’est-à-dire « vider le réservoir » de la fusée) sur la rampe de lancement.

Eau dans le système de charge et d’insonorisation de l’étage central

Pour commencer les travaux, les équipages ont rempli le système d’insonorisation avec de l’eau, qui est utilisée pour amortir et absorber l’énergie acoustique pendant le décollage.

Vers 4 heures du matin (GMT) samedi (2), l’équipe de contrôle de lancement de la mission a ajouté l’étage central de la fusée SLS, pour la charger de plus de 700 000 gallons de propulseur. Au cours de la journée, les équipes ont chargé les batteries de vol de la capsule Orion, effectué les derniers préparatifs sur les bras ombilicaux et effectué une dernière enquête de pré-lancement.

Bien que la météo de samedi ait été fermée et à risque de foudre, les météorologues de l’US Space Force ont prédit des conditions météorologiques favorables pour la poursuite du test dimanche (3), avec des chances minimes d’incidence de la foudre et 10% de probabilité de vents forts. Pour que l’essai ait lieu le dimanche (journée prévue pour commencer à « faire le plein »), les vents ne devaient pas dépasser 37,5 nœuds (environ 69,5 km/h) et la température devait être supérieure à 5 ºC.

La rampe de lancement de la NASA est frappée par la foudre

Cependant, toujours samedi, à la tombée de la nuit, l’un des pylônes de paratonnerres a été touché, et les équipes ont dû arrêter les activités pour évaluer les impacts. Le système de protection contre la foudre se compose de trois tours de plus de 180 m de haut qui fonctionnent ensemble pour protéger la fusée contre les coups.

Les ingénieurs ont confirmé plus tard que quatre rayons avaient été captés par les tourelles dans le périmètre du Pad 39B. Les équipes ont déclaré que les trois premiers étaient des coups de foudre de faible intensité pour la tour 2 et qu’elles continuent d’examiner les données du quatrième, qui était plus intense pour la tour 1.

Au moment où les rayons ont atteint le site, l’étage central de la capsule Orion et le SLS étaient déjà alimentés, seuls les propulseurs et l’étage de propulsion intermédiaire cryogénique (ICPS) ne l’étaient pas encore.

La mégafusée SLS, avec la capsule Orion à bord, positionnée sur la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center de la NASA, en attendant la reprise des services. Image : NASA

Dans les premières heures du samedi au dimanche, les ingénieurs ont travaillé pour rattraper le temps d’arrêt des activités en raison des mauvaises conditions météorologiques, complétant l’approvisionnement de l’ICPS et des propulseurs à fusée solide. Peu de temps après, tout le personnel non essentiel a quitté la rampe de lancement.

Vers 8 h 45 HE, Charlie Blackwell-Thompson, directeur du lancement et président de l’équipe de gestion de la mission, a donné le feu vert pour commencer à remplir le réservoir de la fusée avec de l’oxygène liquide et de l’hydrogène liquide. À ce stade, tous les éléments ont été mis sous tension et les équipes ont placé les déflecteurs de flamme latéraux en position et terminé les derniers préparatifs et la fermeture des bras ombilicaux qui relient le lanceur mobile au SLS et au vaisseau spatial Orion.

Selon la NASA, les bras ombilicaux fournissent de l’énergie, de la communication, du refroidissement et du carburant pour différentes parties de la fusée. Des accessoires supplémentaires permettent d’accéder et de stabiliser la fusée et le vaisseau spatial. Lors du lancement, chaque bras se libère de son point d’attache, permettant à la fusée et au vaisseau spatial de décoller en toute sécurité de la rampe de lancement.

Les opérations de chargement cryogénique devaient débuter vers 9h20 dimanche matin. Une fois les opérations de chargement de propulseur commencées, l’oxygène liquide (LOX) et l’hydrogène liquide (LH2) s’écouleraient dans l’étage central de la fusée, et les réservoirs provisoires de l’étage de propulsion cryogénique seraient couverts et remplis à mesure qu’ils se vidaient. .

Le chargement du propulseur s’est arrêté en raison de problèmes de pressurisation

Des vérifications périodiques des fuites ont été effectuées pour s’assurer que le chargement du propulseur se déroulait comme prévu. Sur ce, les équipes ont décidé de suspendre les opérations en raison de la détection de la perte de capacité à pressuriser le lanceur mobile. Des ventilateurs sont nécessaires pour fournir une pression positive sur les zones fermées à l’intérieur du lanceur mobile et pour empêcher l’entrée de gaz dangereux. Sans cette capacité, les techniciens n’ont pas pu procéder au chargement à distance des propulseurs dans l’étage central de la fusée et l’étage de propulsion cryogénique intermédiaire.