Découverte du premier nid de dinosaure au Brésil

Selon le paléontologue et professeur à l’Institut des sciences exactes, naturelles et de l’éducation de l’UFTM (ICENE/UFTM), Thiago da Silva Marinho, sur la base des caractéristiques des associations de coquilles et d’œufs, d’environ 12 cm de diamètre, comparaison avec des fossiles d’autres parties du monde, principalement d’Argentine.

De cette manière, il a été possible d’identifier que les dinosaures qui ont pondu ces œufs appartiennent au groupe des titanosaures. « Les titanosaures étaient les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Ils étaient quadrupèdes, se nourrissaient de plantes et avaient une petite tête et un long cou », a déclaré Marinho, dans une interview avec Apparence numérique.

Tomodensitométrie des œufs fossilisés trouvés. Image : Divulgation/UFTM

Il dit que le premier fossile découvert dans la ville était un œuf de dinosaure trouvé en 1945 et publié en 1951. « Curieusement, cet œuf sphérique était utilisé dans un jeu de boules », a révélé le chercheur.

Cette première découverte a permis de tirer parti des recherches paléontologiques de la commune, ce qui en fait une référence internationale dans l’étude des vertébrés fossiles de la période crétacée, la dernière de l’ère mésozoïque. Après 77 ans de recherche, depuis cette première découverte, des centaines de fossiles ont été trouvés, offrant un aperçu de la vie et des environnements passés de la région.

Cependant, jusque-là, il n’y avait aucune preuve d’un site de nidification, c’est-à-dire d’un endroit où les dinosaures pourraient faire leurs nids pour déposer des œufs. La recherche pour prouver que l’endroit où la grande concentration d’œufs a été trouvée est un nid a commencé en 2018, lorsque les œufs sont arrivés à l’UFTM.

Le technicien en paléontologie João Ismael da Silva, qui a trouvé la couvée d’œufs. Image : Divulgation/UFTM

« Les 20 œufs trouvés par le technicien en paléontologie João Ismael da Silva sont bien conservés et certains sont complets et accompagnés de plus d’œufs, indiquant la présence d’un nid. La découverte a eu lieu entre les années 1990 et 2000, et les recherches ont commencé en 2018 », a déclaré Marinho, expliquant que les fossiles ont entre 72 et 66 millions d’années, selon l’âge estimé des roches où ils ont été trouvés. « Cette estimation est faite par les méthodes de biostratigraphie et de chronostratigraphie, qui prennent en compte la présence de fossiles qui indiquent cet âge et la relation de chevauchement des roches. »

Selon Marinho, les fossiles font partie de la collection du Centre de recherche paléontologique « Llewellyn Ivor Price », un laboratoire de recherche qui fait partie du Complexe culturel et scientifique de Peirópolis, à l’Université fédérale de Triângulo Mineiro. « Certains peuvent déjà être vus au musée des dinosaures UFTM, dans le quartier rural de Peirópolis, à Uberaba ».

Aux côtés de Marinho, le géologue de l’UFTM Luiz Carlos Borges Ribeiro, ainsi que des représentants du Conseil national argentin de la recherche scientifique et technique (CONICET), de la Fondation culturelle de la municipalité d’Uberaba, de l’Institut de biologie de la conservation et de paléobiologie (IBICOPA), de l’Université d’État de Campinas (Unicamp), de l’Université de São Paulo (USP), des Collèges associés d’Uberaba (FAZU), de la Fondation éducative pour le développement des sciences agraires (FUNDAGRI), de l’Association brésilienne du zébu Éleveurs (ABCZ) et l’école d’État Presidente João Pinheiro.

