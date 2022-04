La Russie ne collaborera plus avec l’ISS tant que les sanctions ne seront pas levées

L’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé l’arrêt des collaborations avec la NASA et d’autres organismes spatiaux sur la Station spatiale internationale. Selon Dmitri Rogozine, directeur de Roscosmos, la coopération ne sera rétablie que si les puissances occidentales mettent fin aux sanctions économiques imposées à la Russie à cause de la guerre en Ukraine.

Via Twitter, le directeur de l’agence russe a déclaré que le but des sanctions est de détruire l’économie russe et de semer le désespoir et la pauvreté dans le pays. « C’est pourquoi je pense que le rétablissement de relations normales entre les partenaires de la Station spatiale internationale et d’autres projets n’est possible qu’avec la levée complète et inconditionnelle des sanctions », ce qui, selon Rogozine, serait illégal. Désormais, Roscosmos enverra des propositions aux autorités russes pour mettre fin à la collaboration avec la NASA et d’autres agences occidentales.

Station spatiale internationale. Image : Volodymyr Goinyk

Il reste à voir comment cela pourrait affecter le travail – et même l’existence – sur la Station spatiale internationale. Il n’appartient à aucun pays, étant exploité conjointement par la Russie, les États-Unis, l’Union européenne, le Canada et le Japon.

L’ISS n’est pas le seul programme spatial dont l’avenir est incertain après l’invasion de l’Ukraine et les sanctions consécutives imposées à la Russie. En mars, Roscosmos a remis en question l’avenir des satellites Internet OneWeb si le gouvernement britannique ne cédait pas les actions de l’entreprise. En réponse, l’Agence spatiale européenne a annoncé la suspension de la mission ExoMars, qui se ferait en partenariat avec la Russie.

Lors d’une session de questions-réponses sur son site officiel, l’agence spatiale américaine (NASA) a répondu aux questions sur ce qui se passerait si la Russie décidait – sans avertissement – de quitter la Station spatiale internationale (ISS). Spoiler : Ce ne serait pas bien, mais pas comme vous pourriez le penser. Lire la suite dans l’article spécial produit par Apparence numérique.

