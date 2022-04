Ce que l’on sait du variant recombinant XE, fille d’Omicron 1 et d’Omicron 2 « invisibles »

Au Royaume-Uni, 637 cas de variant XE recombinant ont été détectés, provenant d’un patient infecté par Omicron 1 et 2. Voici ce que nous savons.

Particules virales de coronavirus sur les cellules. Crédit : NIAID

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSCA) a annoncé qu’elle surveillait de près une variante recombinante d’Omicron (B.1.1.529) appelée XE, dont 637 cas officiels sont connus à ce jour dans tout le pays. Les dernières vagues de la pandémie de COVID-19 ont été provoquées précisément par la variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, découverte en Afrique du Sud fin novembre 2021 et se propageant rapidement dans le monde. La souche, en se répliquant dans les hôtes, n’a cessé de se transformer en sous-variantes plus ou moins pertinentes, donnant naissance à deux branches principales : BA.1, l’Omicron « original », et BA.2, l’Omicron dit « invisible ». » Omicron 2 qui a commencé à se répandre au Danemark et qui est désormais la principale cause d’infections dans de nombreux pays. Par exemple, l’UKHSCA a rapporté que BA.2 représente aujourd’hui 93,7 % des cas au Royaume-Uni. Le sous-variant XE est un variant recombinant des deux principales souches d’Omicron, comme le souligne l’agence de santé britannique.

Dans son dernier bulletin pandémique, l’UKHSCA a expliqué qu’une variante recombinante « se produit lorsqu’un individu est infecté par deux variantes ou plus en même temps, entraînant le mélange de leur matériel génétique dans le corps du patient ». En termes simples, XE est né chez un patient Covid affecté à la fois par BA.1 et BA.2. Bien sûr, ce n’est pas la première variante recombinante à émerger pendant la pandémie de COVID-19, car beaucoup sont apparues au cours des 2 dernières années. Des recombinants XD et XF ont également été récemment découverts, tous deux nés d’une infection combinée du variant Omicron et du variant Delta. À ce jour, 38 cas de XF ont été découverts au Royaume-Uni, mais n’ont pas été détectés depuis février. Pas étonnant, étant donné que les variantes recombinantes disparaissent souvent rapidement, sans devenir des variantes préoccupantes (VoC) classées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), telles que Alpha, Beta, Gamma, Delta et l’Omicron. En revanche, 49 cas de XD ont été enregistrés dans le monde, la plupart en France.

Comme indiqué, il y a eu 637 cas de XE rien qu’au Royaume-Uni, dont le premier a eu lieu le 19 janvier de cette année. Les données épidémiologiques ont permis aux scientifiques de déterminer qu’au 16 mars, il avait un taux de croissance de 9,8 %, comme en témoigne le bulletin « SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing 39 ». C’est plus élevé que celui d’Omicron 2. Cependant, ce pourcentage a été variable dans le temps et il n’est pas encore possible de déterminer la croissance avec certitude. « Ce recombinant particulier, XE, a montré un taux de croissance variable et nous ne pouvons pas encore confirmer s’il a un véritable avantage de croissance », a déclaré le professeur Susan Hopkins, conseillère médicale en chef à l’agence de santé, dans un communiqué de l’UKHSCA. À la lumière des quelques données sur XE, précise le scientifique, il n’est pas possible pour le moment de tirer des conclusions sur la transmissibilité et la virulence du variant recombinant, tout comme on ne sait pas à quel point il est « bon » pour échapper aux vaccins anti Covid. . Le variant d’Omicron « super muté » dont il dérive est connu pour avoir une sensibilité réduite aux anticorps neutralisants, à la fois ceux induits par des infections antérieures et la vaccination. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de raison particulière de s’inquiéter. «Les variantes recombinantes ne sont pas un événement inhabituel, en particulier lorsqu’il existe plusieurs variantes en circulation et que beaucoup ont été identifiées tout au long de la pandémie à ce jour. Comme pour les autres types de variantes, la plupart mourront relativement rapidement », a commenté le professeur Hopkins. L’UKHSCA continuera de surveiller la situation.