La Nasa Pourrait Encore Renommer Le Télescope Spatial James Webb

Pour ceux qui ne se souviennent pas ou n’étaient pas au courant de l’affaire, rapportée par le Apparence numérique en octobre, même après un appel de l’opinion publique, de plusieurs astronomes et même d’employés pour changer le nom du télescope, la NASA a décidé de conserver l’hommage à son ancien administrateur James Webb. Les accusations d’avoir commis un délit d’homophobie pèsent sur lui.

Cependant, il semble que la décision puisse encore être inversée, même avec le télescope déjà en fonctionnement, dans la phase finale de sa période de mise en service, prêt à commencer à fonctionner.

D’après le site espace.com, la NASA n’a pas encore terminé ses investigations sur la carrière de l’ancien directeur, qui était le deuxième administrateur de l’agence. Entre 1961 et 1968, il a supervisé le programme Apollo qui a fait atterrir des humains sur la Lune et a défendu le programme scientifique de la NASA, ce qui était la motivation citée en 2002, lorsque l’administrateur de l’époque, Sean O’Keefe, a décidé de nommer ce qu’on appelait le télescope spatial. Génération en l’honneur de Webb.

Les appels pour que le projet soit renommé ont été nombreux, sur la base d’évaluations selon lesquelles, pendant le temps de Webb au gouvernement fédéral, il a alimenté la discrimination contre les personnes LGBTQIA +, dans une opération qui a été surnommée Lavender Panic. Il est également accusé d’avoir permis à la sécurité de l’agence spatiale américaine d’interroger des employés dans le passé parce qu’ils étaient homosexuels.

James Edwin Webb était un administrateur de la NASA entre 1961 et 1968. Image : Nasa – archive

Face aux protestations, la NASA a ouvert une enquête et, lors de l’annonce de la décision de conserver le nom, l’actuel administrateur de l’agence, Bill Nelson, a été accusé d’avoir été superficiel dans les justifications, qui, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas été accepté par les critiques.

« La déclaration de l’administrateur était qu’à ce moment-là, il n’y avait aucune preuve qui nous amènerait à changer de nom », a déclaré mercredi Paul Hertz, chef de la division astrophysique de la NASA, lors d’une réunion du comité consultatif d’astrophysique. ). « La recherche n’est pas terminée, et nous n’avons pas l’intention de laisser entendre qu’elle l’a été. »

Hertz a également reconnu que la controverse compliquait l’enthousiasme des scientifiques quant aux observations que fournirait le télescope de grande puissance. « Je sais que la décision prise par la NASA est douloureuse pour certains, et cela semble mal pour beaucoup d’entre nous », a-t-il déclaré.

Brian Odom, historien en chef par intérim de la NASA, qui était également à la réunion, se rend ce mois-ci à la bibliothèque présidentielle Harry S. Truman à Independence, Missouri, pour examiner des documents de l’époque où Webb était sous-secrétaire d’État de Truman, de 1949 à 1952, lorsque la panique de la lavande s’est produite. Cette opération était un harcèlement des employés fédéraux LGBTQIA + qui a entraîné le licenciement ou la démission de milliers de personnes, selon un article publié par la National Archives and Records Administration.

La NASA promet plus de transparence dans les enquêtes

« La direction de la NASA a pris l’enquête pour savoir si le télescope spatial James Webb devrait ou non être renommé très au sérieux », a déclaré Hertz. « Nous reconnaissons que pendant des décennies, la discrimination contre les employés fédéraux LGBTQIA+ n’a pas été simplement tolérée, elle a été honteusement promue par la politique fédérale. »

Le problème est le rôle de Webb dans ces politiques. « Je vais plonger dans les archives », a déclaré Odom, essayant de « recréer le contexte » de ces actions. « Quand Webb arrive au département d’État, quelle activité a déjà commencé dans cette salle ? Quelle est la réaction de Webb à cela? Vous voit-on réagir à cela ? Il y a des preuves où Webb dit: « Ce que vous faites est bien », [ou] ‘Est-ce que ce que tu fais est mal’? »

En plus du voyage de recherche d’Odom, l’agence a embauché un entrepreneur extérieur pour parcourir des documents similaires détenus par la National Archives and Records Administration. « L’entrepreneur s’est rendu plusieurs fois dans l’installation et travaille toujours, et Odom peut également visiter », a-t-il déclaré. « Il y a des records là-bas dans lesquels nous voulons vraiment entrer, c’est pourquoi nous y passons beaucoup de temps. »

Les deux installations ont été fermées aux chercheurs en septembre en raison de la pandémie de Covid-19, mais ont rouvert depuis.

La réunion de mercredi a eu lieu quelques jours seulement après que près de 400 pages de documents internes de la NASA ont été rendues publiques. Les documents, obtenus grâce à une demande de documents publics par Nature, comprenaient principalement des e-mails à destination et en provenance des employés, offrant un aperçu des conversations en cours sur l’héritage de Webb.

Hertz et Odom ont souligné que les résultats de la recherche seront publics, contrairement aux actions de l’agence en septembre dernier, lorsque la NASA a refusé de partager tout document historique consulté lors de son enquête sur Webb.

« Nous allons nous assurer que les gens connaissent les preuves que nous avons devant nous pendant que nous menons cette enquête », a déclaré Odom. « C’est le plan pour l’instant ; C’était mon plan depuis le début de faire ça.

Il a suggéré que d’ici la fin avril, il espère avoir une image claire des dossiers de dépôt pour voir s’ils correspondent à la position que l’agence a tenue jusqu’à présent. Le moment où les preuves seront partagées publiquement dépendra de ce que les chercheurs trouveront précisément. « Si nous trouvons de nouvelles preuves, cela change vraiment la chronologie », a-t-il déclaré.

Hertz a souligné que le pouvoir de conserver ou de réviser le nom du télescope spatial James Webb appartient uniquement à Nelson. « Nommer le télescope est la prérogative de l’administrateur », a-t-il déclaré au comité.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !