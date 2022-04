La NASA entame un test final critique sur une mégafusée lunaire

Vendredi, la NASA a entamé un test critique qui devrait durer deux jours de son système complet de lancement spatial (SLS), y compris un compte à rebours simulé, alors que l’agence s’apprête à renvoyer des humains sur la Lune à bord de la mégafusée.

SLS positionné sur la rampe de lancement pour effectuer le test humide. Image : NASA

Connu sous le nom de « wet test », il s’agit du dernier test majeur avant la mission Artemis-1, un vol sans pilote d’une durée estimée à 26 jours, au cours duquel la fusée et la capsule Orion seront évaluées dans une trajectoire circumlunaire, c’est-à-dire , autour de la Lune.

« C’est notre dernière vérification de conception avant notre lancement », a déclaré Tom Whitmeyer, administrateur associé adjoint pour le développement des systèmes d’exploration à la NASA, lors d’une conférence de presse.

Les données recueillies lors du test seront utilisées pour fixer une date de lancement pour la mission Artemis-1, initialement prévue pour mars de cette année mais maintenant reportée à mai ou juin.

Le test humide sert à démontrer la capacité de l’équipe à charger du carburant cryogénique dans la fusée, à effectuer un compte à rebours de lancement et à s’entraîner à retirer en toute sécurité le propulseur (c’est-à-dire « vider le réservoir » de la fusée) sur la rampe de lancement.

Selon la NASA, vers 18 heures ce vendredi, 40 minutes avant le début du test, l’équipe de lancement est arrivée à ses stations à l’intérieur du Launch Control Center du Kennedy Space Center en Floride.

Avant «l’appel aux stations», l’équipe a effectué plusieurs activités, notamment la fermeture de l’écoutille du module d’équipage Orion et la vérification des fuites. Les techniciens ont ensuite fermé la trappe du système d’abandon du lancement et effectué les dernières activités dans la salle blanche, le point d’accès entre Orion et le lanceur mobile. Le bras d’accès de l’équipage, où se trouve la salle blanche, a été retiré du vaisseau spatial et de la fusée.

Pour commencer les travaux vendredi, les équipages ont rempli d’eau le système d’insonorisation, qui sert à amortir et à absorber l’énergie acoustique lors du décollage.

Pendant la nuit, les équipes chargeront les batteries de la scène principale SLS et installeront des systèmes au sol pour alimenter la scène, ainsi que nettoyer et retirer les conduits des moteurs RS-25, pour faire avancer les choses samedi.

